Прощание с известным алтайским ученым состоится в Барнауле

Прощание с почетным членом Географического общества России, профессором Алтайского госуниверситета, стоявшим у истоков геофака и российского природоохранного законодательства, председателем Алтайского отдела Союза русского народа Виктором Ревякиным состоится в Барнауле сегодня, 4 февраля.

Оно пройдет в 11:30 в траурном зале специализированной похоронной службы Барнаула по адресу улица Аносова, 8.

Как уже сообщал amic.ru, Ревякин умер в субботу, 1 февраля, на 84-м году жизни. Ученый скоропостижно скончался на собственной даче в кругу близких. Об этом на своей странице в Facebook написал его сын Леонид.

Добавим, что Ревякин является автором около 200 научных публикаций, книг, атласов и монографий. Виктор Семенович изучал Алтайско-Саянскую горную страну.