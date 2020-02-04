Названо число россиян, которые готовы бросить работу

44% россиян готовы бросить нынешнюю работу и кардинально сменить профессию. Об этом со ссылкой на Исследовательский центр портала Superjob.ru сообщает "Интерфакс".
Освоить новую специальность и сменить сферу деятельности в основном готова молодежь в возрасте до 24 лет. Среди 45-летних россиян и старше смену рода деятельности допускает для себя каждый третий (32%).
Еще четверть респондентов готовы обучаться смежным профессиям. 14% работу менять не хотят, но не исключают возможности повышения квалификации.
Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 336 населенных пунктах по всей стране.
Комментарии
50% механизаторов уже бросили работу за 15 тр
а кто не готов переучиться на хозяина газовой трубы? только хозяева нефтяной...
В примитивной сырьевой экономике, примитивные заработки. Так всегда было, есть и будет.
С таким курсом руководства страны уже подумываешь как её покинуть !!! А после того как 90% поддержало изменения в конституции может до людей дойдёт что они не чего не решают !!!
4.02.2020 11:09
Кот Василий
Скатертью дорога!!!
4.02.2020 11:14
Я
Твои хозяева на углеводороде сидят, если что то таджиков завезут.
Только тебя, патриота, тоже не более покладистого среднеазиата заменят.
4.02.2020 11:09
Кот Василий
Громче всех про "валить из рашки" почему-то орут те, кто ни в "рашке", ни "не в рашке" даром никому не нужен. Не надо подумывать, покидайте, воздух чище будет.
4.02.2020 09:47
АБОРИГЕН
А в примитивных сетях всегда примитивные дерьмомёты. Несчастные люди. Скучно...
Для 08:49
Механизаторы далеко не 15 рублей зарабатывают. Вы бы изучили вопрос. Людей в сезон и за 70 килорубасов найти не могут.
Кот Василий, а ты уже вылизал свои яйца до блеска? Нет? А чо тогда отвлекаешься от гениталий? Какой тебе покинуть страну? Тебя максимум могут за шкирку выкинуть как нашкодившего.