Названо число россиян, которые готовы бросить работу

44% россиян готовы бросить нынешнюю работу и кардинально сменить профессию. Об этом со ссылкой на Исследовательский центр портала Superjob.ru сообщает "Интерфакс".

Освоить новую специальность и сменить сферу деятельности, в основном, готова молодежь в возрасте до 24 лет. Среди 45-летних россиян и старше смену рода деятельности допускает для себя каждый третий (32 %).

Еще четверть респондентов готовы обучаться смежным профессиям. 14% работу менять не хотят, но не исключают возможности повышения квалификации.

Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 336 населенных пунктах по всей стране.