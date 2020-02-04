Дело против директора алтайского МФЦ по факту подлога закрыли

Уголовное дело против директора многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ирины Чеховой по решению Горно-Алтайского городского суда прекратили, сообщает пресс-служба инстанции.

Руководитель учреждения предстала перед судом по обвинению в служебном подлоге. Как выяснили следователи, в 2018 году она дважды составляла документы о предоставлении компанией услуг, которые фактически не оказывались.

В результате по подложным документам ООО перечислили сначала 3,4 млн рублей. На эти деньги напечатали книгу "Республика Алтай – национальное достояние России", которая не имеет никакого отношения к МФЦ.

В декабре в оплату несуществующих услуг для МФЦ компании поступило 402 тысячи рублей. На эти деньги изготовили подарочные наборы "Рюкзак туриста", которые также никак не связаны с деятельностью возглавляемого Чеховой центра.

"Учитывая характер и степень общественной опасности инкриминируемого Чеховой И.Ю. преступления, конкретные обстоятельства дела, а также то, что она впервые обвинялась в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, добровольно явилась с повинной в правоохранительные органы, кроме того, нормальное функционирование государственного органа восстановлено благодаря усилиям Чеховой И.Ю., что свидетельствует о снижении степени общественной опасности преступления, суд прекратил уголовное дело в отношении Чеховой И.Ю., освободив ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей", – говорится в заключении суда.