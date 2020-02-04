Дело против директора алтайского МФЦ по факту подлога закрыли

Уголовное дело против директора многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ирины Чеховой по решению Горно-Алтайского городского суда прекратили, сообщает пресс-служба инстанции.
Руководитель учреждения предстала перед судом по обвинению в служебном подлоге. Как выяснили следователи, в 2018 году она дважды составляла документы о предоставлении компанией услуг, которые фактически не оказывались.
В результате по подложным документам ООО перечислили сначала 3,4 млн рублей. На эти деньги напечатали книгу "Республика Алтай – национальное достояние России", которая не имеет никакого отношения к МФЦ.
В декабре в оплату несуществующих услуг для МФЦ компании поступило 402 тысячи рублей. На эти деньги изготовили подарочные наборы "Рюкзак туриста", которые также никак не связаны с деятельностью возглавляемого Чеховой центра.
"Учитывая характер и степень общественной опасности инкриминируемого Чеховой И.Ю. преступления, конкретные обстоятельства дела, а также то, что она впервые обвинялась в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, добровольно явилась с повинной в правоохранительные органы, кроме того, нормальное функционирование государственного органа восстановлено благодаря усилиям Чеховой И.Ю., что свидетельствует о снижении степени общественной опасности преступления, суд прекратил уголовное дело в отношении Чеховой И.Ю., освободив ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей", – говорится в заключении суда.
Комментарии
Украла более 3 миллионов рублей и получила штраф 30 тысяч рублей? Браво!
законы рф - как дышоло "все зависит от чиновника и статуса"
Добровольно явилась с повинной?
А где можно купить те книги, которые издавались?
Книги тоже на бумаге изготовлены.
09:57, а причём тут законы РФ если суд руководствуется чем то иным? Факт подлога есть, а значит это статья 292, и судья обязан судить её по этой статье, но этого не происходит. Все вопросы к суду.
а че так можно было? почти 4 мильена вывели, а штраф всего 30 тыщ? да как тут с коррупцией бороться то?