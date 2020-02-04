Больше чем кешбэк: преимущества объединенной банковской программы лояльности

С 1 февраля 2020 года клиентам ВТБ и Почта Банка стала доступна объединенная программа лояльности "Мультибонус". Владельцы карт обеих кредитных организаций смогут копить бонусы в едином личном кабинете, расплачиваясь ими за повседневные покупки. Бонусы можно по своему усмотрению обменивать на рубли или на товары в маркетплейсе "Мультибонус" или в приложении. Это первая и единственная на российском банковском рынке объединенная программа лояльности, включающая в себя единую площадку для списания бонусов и единый баланс.

Объединенная программа "Мультибонус" позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билетов, бронирование гостиниц, билетов в кино, аренду авто и многое другое (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге). У программы нет ограничений по максимальной сумме вознаграждений, все бонусные накопления можно потратить на любые товары.

Для удобства клиентов были интегрированы два приложения – "Почта Банк Онлайн" и "Мультибонус". В объединенном личном кабинете можно отследить состояние бонусного счета, прогноз начислений, переводить бонусы в рубли по курсу 1:1 и перечислять их на свой счет (для клиентов ВТБ – в рамках опции cash back). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы "Мультибонус" – более 100 известных брендов и гипермаркетов. На сегодняшний день программа "Мультибонус" ВТБ объединяет более 7,5 млн пользователей и по ряду ключевых критериев является лучшей на рынке.

"Новый проект позволит дополнительно привлечь 13 млн клиентов Почта Банка. После объединения у программы появится еще больше возможностей, клиенты обоих банков смогут суммировать бонусы и получать дополнительные преференции", – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К программе лояльности "Мультибонус" подключаются дебетовые и кредитные карты "Вездедоход" Почта Банка, а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. За все покупки по этим картам будут начисляться бонусы, а за покупки в категориях "одежда/обувь" и у партнеров программы "Мультибонус" – повышенное вознаграждение. По картам Почта Банка к сберсчету для пенсионеров также сохранится кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который будет начисляться также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты смогут копить больше и быстрее. Карты "Вездедоход" подключаются к программе автоматически, а карта к сберсчету – в "Почта Банк Онлайн" или отделении банка.

По словам главы Почта Банка Дмитрия Руденко, сегодня клиент ждет от программ лояльности не только выгоды, но и возможности самому управлять накопленным вознаграждением. Клиенту удобно накапливать и по своему усмотрению распоряжаться бонусами от разных банков на единой платформе: происходит своего рода централизация выгод и преимуществ в одном месте. Программа "Мультибонус" – одна из самых успешных на рынке, и идея объединить ее возможности и сервисы для клиентов Почта Банка и ВТБ, по мнению Руденко, удачная и перспективная.

"Для нас объединение – это еще и новый этап эволюции наших программ лояльности: мы прошли путь от сегментного и продуктового кешбэка по картам до комплексного подхода. Сегодня любая карта в нашей линейке – это не просто платежный инструмент, но и дополнительная выгода. А какую именно выбрать – каждый решает сам", – отметил президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.



По материалам пресс-службы банка ВТБ (ПАО)