Директор "Карандин-Арены" пойдет под суд за травмы ребенка на трибуне

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против гендиректора "Карандин-Арены". Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, лицу, не достигшему шестилетнего возраста.
"Обвиняемый, зная, что в помещении спортивного комплекса по периметру трибуны отсутствовали оградительные стекла, не запретил на нее допуск зрителей, что являлось потенциально опасным в виду отсутствия защиты от падения", – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Руководитель своей вины не признал.
Как ранее сообщал amic.ru, вечером 4 апреля 2019 года мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. Ребенок шел вдоль не огороженного прохода между трибуной и перилами и упал в проем на пол возле ледового катка с высоты четырех метров.
По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика госпитализировали в городскую больницу № 1. Вред здоровью от падения оценен как тяжкий.
Комментарии
мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. Ребенок шел вдоль не огороженного прохода между трибуной и перилами и упал в проем на пол возле ледового катка с высоты четырех метров
анажмать конечно ни при делах...
А к родителям вопросов нет?
Ограждение по чьей инициативе убрали?
Миша Дроздов отмажет?
10:25, она в инстаграм пялилась, пока ее ребенок не упал...
Дроздов Мишустя взял бы на себя вину. Все равно ему ничего не бывает. Как с гуся вода.
В аквапарке тонут дети, ничего подобного не слышно что бы садили например.
Яжематери атакуют.
По этим же причинам ледяные горки убирают сразу после Нового Года, ибо яжематери подают в суд и выигрывают
К сожалению яжематери знают все свои права, кроме материнских и инста жизнь для них интереснее реального общения с детьми, а потом вот так и получается, что директор виноват
А что, весь дворец был арендован? Арендовали площадку наверняка, мать с ребенком какого там делали? Странно. Заказ? Родители в суде свою вину признают? Так за каждое дтп того кто продал машину надо привлекать.
Я вначале подумал, что директором Карандин-арены является любитель автомобилей с четырьмя буквами О на капоте. Ну потому что в статье даже фамилии этого директора нет.
А оказалось, что не это не Миша, а Максим.
Мало ли в Бразилии......
Сказывается мне у анс орудует бригада яжематерей. Бизнеспостроили на отсуждении денег за травмы ребенка. то с горки упадут, перелом - судятся, то в зоопарке в заднее месот занозу загонят - 10 тыщ отсуживают, теперь вот не могут сходить нормально на на хоккей.
Да мать в первую очередь должна нести ответственность, что не угледела. Он же не один был. Что за время настало то, куда ы катимся? Как же мы в свое время выжили, катаясь с аврагов на картонках, разбивая носы, переламывая кости - и ни кто не отвечал, и выжили. Чот за поколение у********дков растёт.
Господи... стадо. Михаил - владелец. Это- директор. Разницу то знаете ? Или у вас Директор это и владелец и управляющий и сам моет
Общественные места для зрителей должны быть безопасны и очки. А матери или отцы...и где они и что делали не имеет значения
4.02.2020 15:07
- гость -
Общественные места для зрителей должны быть безопасны
Так они и безопасны для тех, кто пришел игру посмотреть, сел и смотрит. А за теми, кто лазит где не надо, выходит между остановками и т.п., пусть их родители и следят сами.
Так не игра была, я так понимаю, зрителей не приглашали и билетов им не продавали. Какая услуга то? Где-то виновных не сыщешь, а тут прям сразу нашли аж директора.
То есть если я попрошу карифана придти ко мне в банк и выпрыгнуть со второго этажа получив сотряс, моего начальника ушатают?)))))
4.02.2020 15:57
- гость -
конечно, а у вас будет возможность отсудить себе кусок
Разнежился люд. Плаксы да ябеды.
В детстве во дворе таких чмырили.
4.02.2020 17:16
- гость -
Точно. В детстве где только ни лазили, откуда только не падал, чего только не случалось. Придешь домой, с разбитыми ногами или носом, ободранный, еще и от родителей потом тебе влетит, что шарился где-попало. И жаловаться чтоб не смел, сам влез, сам и отвечай за свои поступки.
4.02.2020 17:21
Так вы еще жоржик советской закалки, оказывается?))
И никто из комментаторов не спросил, что с ребенком. " плаксы, ябеды".. вашим детям тоже никто не посочувствует. Вот увидите
Яжмать вопрошает?
Яжмать вопрошает? Очевидно, что тема не о ребенке. Тема о том, что одна тварь испортила жизнь и ребенку и другой семье.