Директор "Карандин-Арены" пойдет под суд за травмы ребенка на трибуне

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против гендиректора "Карандин-Арены". Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, лицу, не достигшему шестилетнего возраста.

"Обвиняемый, зная, что в помещении спортивного комплекса по периметру трибуны отсутствовали оградительные стекла, не запретил на нее допуск зрителей, что являлось потенциально опасным в виду отсутствия защиты от падения", – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Руководитель своей вины не признал.

Как ранее сообщал amic.ru, вечером 4 апреля 2019 года мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. Ребенок шел вдоль не огороженного прохода между трибуной и перилами и упал в проем на пол возле ледового катка с высоты четырех метров.

По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика госпитализировали в городскую больницу № 1. Вред здоровью от падения оценен как тяжкий.