Директор "Карандин-Арены" пойдет под суд за травмы ребенка на трибуне

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против гендиректора "Карандин-Арены". Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, лицу, не достигшему шестилетнего возраста.
"Обвиняемый, зная, что в помещении спортивного комплекса по периметру трибуны отсутствовали оградительные стекла, не запретил на нее допуск зрителей, что являлось потенциально опасным в виду отсутствия защиты от падения", – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Руководитель своей вины не признал.
Как ранее сообщал amic.ru, вечером 4 апреля 2019 года мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. Ребенок шел вдоль не огороженного прохода между трибуной и перилами и упал в проем на пол возле ледового катка с высоты четырех метров.
По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика госпитализировали в городскую больницу № 1. Вред здоровью от падения оценен как тяжкий.
Комментарии
мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. Ребенок шел вдоль не огороженного прохода между трибуной и перилами и упал в проем на пол возле ледового катка с высоты четырех метров
анажмать конечно ни при делах...
А к родителям вопросов нет?
Ограждение по чьей инициативе убрали?
Миша Дроздов отмажет?
10:25, она в инстаграм пялилась, пока ее ребенок не упал...
Дроздов Мишустя взял бы на себя вину. Все равно ему ничего не бывает. Как с гуся вода.