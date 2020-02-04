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Энтузиаст предложил построить новую трамвайную линию в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Длина перемычки составит почти два километра
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Построить в центре Барнаула новую трамвайную линию предложил сотрудник МУП "Горэлектротранс" Александр Нестеренко. По его мнению, это позволит значительно сократить время пути из новых районов города до центра.

По предложению Нестеренко новая трамвайная линия должна пройти вдоль пр. Строителей, от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского. Согласно расчетам специалиста, длина перемычки составит 1 километр 748 метров. При этом ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках составит 8,8 метра, а при отсутствии опор в междупутье – 7 метров, сообщает паблик "Барнаульский электротранспорт". Для большей провозной способности автор проекта рекомендует использовать состав из двух трамваев.

В итоге после строительства перемычки время пути из новых микрорайонов, ул. Попова и Власихинской, в центр время пути сократится на 15-20 минут (с 50-55 до 38-40 минут соответственно).

Стоимость работ составит около 140 млн рублей. В сообществе считают, что найти средства на строительство этой линии администрация города может, если примет участие в конкурсе на получение финансирования из какой-либо федеральной программы.

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Комментарии

4.02.2020 11:28
123

так была же эта перемычка если я правильно помню...

4.02.2020 11:30
- гость -

Они город от снега не в состоянии очистить, а тут о новой ветке трамвая разговор. Тут старые трамваи скоро сгниют и рельсы не понадобятся.

4.02.2020 11:35
- гость -

спасет только метро

4.02.2020 11:36
Filin

Мост на Новом рынке построили, а трамвай по нему так и не пустили

4.02.2020 11:42
- гость -

коль трамваи сгниют, можно на дрезине по рельсам

4.02.2020 11:45
- гость -

Filin, там сразу было понятно, что это обычное воровство бюджета. Вы только представьте куда денется трамвай проехав по этому путепроводу?

4.02.2020 11:46
- гость -

А сколько новый трамвай стоит?

4.02.2020 11:46
- гость -

Построить в центре Барнаула новую трамвайную линию предложил сотрудник МУП "Горэлектротранс" Александр Нестеренко.

Ох Саша, Саша... Ты уже позабыл, что это предложение еще 10 лет назад в администрацию подавали? И толку не было. Да и сейчас на 99% не будет.

4.02.2020 11:46
!

там негде умещать эти 7-8 метров, барнаул город идиотов и это не новость

4.02.2020 11:47
АБОРИГЕН

4.02.2020 11:35
- гость -
Метро избыточно для Барнаула по своей производительности и цене прокладки линий. Достаточно и трамвая.

4.02.2020 11:53
- гость -

А Я хочу метро!

4.02.2020 12:07
- гость -

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Племя слесарей Полесовых множится и множится...

4.02.2020 12:09
гость

Через "Галлактику" рельсы проложить?

4.02.2020 12:18
- гость -

4.02.2020 11:45 - гость -
Вы только представьте куда денется трамвай проехав по этому путепроводу?
Вообще-то он должен был ехать по Калина до С-Западной, а там по имеющимся рельсам. А с Ленина полностью убрать.

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