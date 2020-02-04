Ледяной дождь и сходы снега. Власти Барнаула борются с непогодой

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк 3 февраля провел совещание межведомственного штаба, связанное с резким потеплением в краевой столице, информирует пресс-служба мэрии.
"Повышение температуры ожидается ближе к выходным, начиная с пятницы, прогнозируется приход положительных температур днем, тогда как ночные температуры будут держаться около нулевой отметки, есть вероятность ледяного дождя", – проинформировал начальник УГОЧС Барнаула Владимир Драчев.
По его словам, это может спровоцировать сход снега с кровель домов, сильные гололедные явления и аварии на электросетях.
В связи с этим Франк дал указание всем ведомствам Барнаула обеспечить безопасность граждан. Особое внимание он поручил уделить очистке снега с кровель домов, огораживанию опасных участков и борьбе с гололедицей.
Первоочередные работы проведут в местах у социально значимых объектов, таких как школы, детсады и больницы.
Кроме того, в местах, где образовалась колея, из-за плюсовой температуры возможно проваливание снега и застревание автомобилей.
"Там, где можно было проехать по снежному накату, в период повышения температур могут возникнуть сложности с проездом, необходимо предусмотреть дежурство техники в пригодных поселках и частном секторе", – подчеркнул Франк.
Комментарии
Борьба с непогодой совещаниями пустое и бесполезное дело. Лучше бы всей толпой лопатами поработали, а не языками.
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ! Не паркуйте машины под домами!!! И если тебе пофиг на свое авто и ты поставил под сосульки и снежные шапки, то напиши номер телефона!!! В любой момент может подъехать автовышка и бригада рабочих для очистки кровли.
Возьми лопату и работай, а не трепись здесь.
Наши автомобилисты - это отдельная тема для разговора. Они паркуются, где хотят, на дорогах. Из-за них не могут снег нормально убрать. В сосульками будет аналогичная ситуация. Нужно силой на улицы выгонять эвакуаторы, чтобы массового увозили машины
Нужены новые нацпрожекты "снега России" и "сосули России", чтоб денег на зарплаты дворникам поиметь.
Будем плавать по лужам, скользить по дорогам и тд. И тут никакой песок не спасет. Главное поджопники управляшкам вовремя давать. Иначе сосули в голову а потом заледенеют колеи во дворах, вообще не выехать. Город основны дороги почистит. А УК не факт.
Заставить всех управляшек делать свою работу! А то только деньги с нас собирают, а сами ни дворы от снега не чистят, ни дворникам нормальную зарплату не платят, ни сосульки с крыш не убирают!
11:13, вот этого точно не надо! Глупость наших властей впечатляет и деньги выделяют там где есть снег и там где его совсем нет. В результате в тех регионах где снега нет, дорожники убирают воображаемый снег. Посмотрите на Ютубе как этим занимаются во Владимире или Нижнем Новгороде. Довольно забавно.