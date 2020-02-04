Ледяной дождь и сходы снега. Власти Барнаула борются с непогодой

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк 3 февраля провел совещание межведомственного штаба, связанное с резким потеплением в краевой столице, информирует пресс-служба мэрии.

"Повышение температуры ожидается ближе к выходным, начиная с пятницы, прогнозируется приход положительных температур днем, тогда как ночные температуры будут держаться около нулевой отметки, есть вероятность ледяного дождя", – проинформировал начальник УГОЧС Барнаула Владимир Драчев.

По его словам, это может спровоцировать сход снега с кровель домов, сильные гололедные явления и аварии на электросетях.

В связи с этим Франк дал указание всем ведомствам Барнаула обеспечить безопасность граждан. Особое внимание он поручил уделить очистке снега с кровель домов, огораживанию опасных участков и борьбе с гололедицей.

Первоочередные работы проведут в местах у социально значимых объектов, таких как школы, детсады и больницы.

Кроме того, в местах, где образовалась колея, из-за плюсовой температуры возможно проваливание снега и застревание автомобилей.

"Там, где можно было проехать по снежному накату, в период повышения температур могут возникнуть сложности с проездом, необходимо предусмотреть дежурство техники в пригодных поселках и частном секторе", – подчеркнул Франк.