Барнаульцы жалуются на горы мусора во дворах

Барнаульцы пожаловались на вывоз мусора из дворов. Видеозапись опубликована в паблике Barnaul.insta.

По словам местной жительницы, никто не вывозит твердые бытовые отходы на протяжении нескольких месяцев во дворе дома № 111 на улице Молодежной.

Другой горожанин приложил фото заваленной мусором площадки по адресу Эмилии Алексеевой, 10.

"Вот такая мусорная реформа творится в нашем городе", – гласит подпись к кадрам.

Власти Барнаула отреагировали на публикацию.

"Мы связались с администрацией Октябрьского района. Специалисты приняли меры, мусор до завтрашнего дня обещали убрать", – уточнили в мэрии.