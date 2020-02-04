Барнаульцы жалуются на горы мусора во дворах

Барнаульцы пожаловались на вывоз мусора из дворов. Видеозапись опубликована в паблике Barnaul.insta.
По словам местной жительницы, никто не вывозит твердые бытовые отходы на протяжении нескольких месяцев во дворе дома № 111 на улице Молодежной.
Другой горожанин приложил фото заваленной мусором площадки по адресу Эмилии Алексеевой, 10.
"Вот такая мусорная реформа творится в нашем городе", – гласит подпись к кадрам.
Власти Барнаула отреагировали на публикацию.
"Мы связались с администрацией Октябрьского района. Специалисты приняли меры, мусор до завтрашнего дня обещали убрать", – уточнили в мэрии.
Комментарии
Как же это так, Карл?
управляшку пинать нада за бардак, явно не следит за состоянием "контейнерной площадки". Тут по сути и площадки то нет
жрать надо меньше
а может и у меня во дворе проверку проведете? куда фотку слать? между Кирова 49 и Ленина 40/5
А никто не пробовал следить за частным сектором, который под боком у многоэтажке на Молодежной? Весь свой мусор они носят как раз в эти баки
Если валить мусор мимо баков и не такая картина будет. Сами же не доносят пакетики до контейнера, а потом жалуются. У нас народ когда-нибудь научится следить прежде всего за своим поведением!?
Видимо, на молодежке живет много хрюшек. гы-гы