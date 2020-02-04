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Слышу, вижу, записываю: пять интересных фактов о домофонах

, ИА "Амител"
На подъездах Барнаула чаще устанавливают "умные" домофоны

Барнаульцы уже оценили новые "умные" домофоны и после нескольких дней использования начинают рекомендовать их друзьям и знакомым. Но есть и те, кто к новшествам пока относится настороженно. А зря! Телеком-оператор "Дом.ru" подготовил пять фактов о современных видеодомофонах, которые знают не все.

"Умный" домофон и раскрытие преступлений

В "умные" домофоны встроены камеры и голосовые динамики. Жильцы подъезда через мобильное приложение в режиме онлайн видят и слышат тех, кто находится у входной двери или во дворе. Кроме того, все происходящее записывается.

Если кто-то нарушит общественный порядок, повредит машину, припаркованную в зоне видимости камеры, или совершит преступление в доме, установить личность будет проще. Архив хранится до семи дней. Для жильцов он доступен в приложении на смартфоне, а оператор может выгрузить записи по запросу полиции или управляющей компании.

"Умный" домофон и безопасность детей

В прошлом году в Барнауле проводился социальный эксперимент, где актер в костюме Серого волка звонил в домофон и просил детей впустить его в подъезд. В результате трое из семи детей впустили в дом незнакомца. Но последствий этого можно избежать. Все звонки с "умного" домофона приходят на смартфон взрослых членов семьи. Родители видят, кто стоит у подъезда и могут сами поговорить с незнакомцем, впустить его или нет.

"Умный" домофон и контроль работы коммунальных служб

Смарт-панели мотивируют обслуживающие компании выполнять свою работу качественно и вовремя. Видеокамера в "умном" домофоне помогает вести контроль за очисткой снега, вывозом мусора, работой дворников.

Теперь в вашем телефоне будет храниться информация обо всех событиях, которые произошли в вашем дворе, пока вас не было дома. Видеонаблюдение положительно влияет и на недобросовестных жильцов, которые мусорят, ломают детские площадки или вытаптывают газон. С появлением "умных" домофонов соседи начинают более бережно относиться к общедомовому имуществу и своей репутации.  

 "Умный" домофон открывает дверь из любой точки мира

Впускать или нет в дом человека, взрослые могут решить, находясь в любом месте и имея доступ в интернет. Мобильное приложение поможет удаленно пообщаться с гостем по видеосвязи: звонок поступит на смартфон, и вы увидите, кто стоит за дверью и что происходит возле подъезда. Даже в отпуске вы сможете контролировать ситуацию. При этом важно знать, что каждый домофонный ключ надежно защищен от копирования, а значит, непрошеные гости не смогут попасть в дом.

"Умный" домофон видит все

Умные технологии – это не только домофоны. В ближайшее время барнаульцы смогут наблюдать за входной дверью, придомовой территорией, подъездом, чердаком и лифтом своего жилого комплекса. В один клик в мобильном приложении "Умный Дом.ru" можно будет переключаться между видеокамерами и присматривать за ребенком на детской площадке или автомобилем на парковке. Видеозапись высокого разрешения позволяет идентифицировать автомобильные номера и другую информацию. Также можно устанавливать решения на парковках со шлагбаумом, что позволит автоматизировать пропуск автомобилей жителей дома по их регистрационным номерам, в частных домах и в социальных учреждениях.

"Умный" домофон: что будет еще?

Клиенты "Дом.ru" смогут добавлять в мобильное приложение профили всех членов семьи, видеть, кто из них дома. Эту функцию оценят родители, которые будут получать push-уведомление на смартфон, когда ребенок откроет дверь в подъезд – в ключ каждого уже "вшит" персональный идентификационный номер.

Для управляющих компаний и ТСЖ в приложении появится личный кабинет, через который можно будет просматривать видео с каждой из камер, открывать дверь, общаться с визитерами, а также отправлять сообщения жильцам об отключении воды или проведении ремонта, принимать от них коммунальные заявки, отслеживать срок и качество их выполнения. Приложение позволит управлять коммунальной инфраструктурой дома жителям и обслуживающим организациям.

Жители могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Подробнее – на сайте.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.02.2020 15:48
- гость -

Единственное верное решение - не связываться с дом.ру...

4.02.2020 16:28
krash

" видеть, кто из них дома." - да пошли вы в баню! Налево не сходить . в топку такую систему.

4.02.2020 16:58
- гость -


4.02.2020 16:28
krash


о каком лево ты все страдаешь? у тебя после чистки снега, только до дивана сил хватает доползти.

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