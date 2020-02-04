В Барнауле увеличат число аптек, где выдают льготные лекарства

В Барнауле станет больше аптечных пунктов, где выдают льготные лекарства. Такое решение принял Минздрав Алтайского края, в связи с проблемой больших очередей льготников в аптеках города.

Напомним, в декабре 2019 года в Барнауле ряд муниципальных аптек были переданы в краевую собственность. При этом часть муниципальных пунктов выдачи льготных препаратов были закрыты, потому что, как пояснили в правительстве края, "помещения не подлежали лицензированию". Власти открыли дополнительные аптечные пункты по другим адресам, но в аптеках все равно стали возникать большие очереди. Чтобы получить необходимый препарат, людям приходилось выстаивать несколько часов.

Для решения сложившейся ситуации Минздрав поручил открыть новые аптечные пункты в других поликлиниках Барнаула.

В частности, такой пункт появится в Детской городской поликлинике № 9, уже прорабатывается вопрос с городской поликлиникой № 9 и поликлиникой городской больницы № 12.



Кроме того, по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 111, с 4 февраля начинают работу три окна отпуска льготных лекарств и отдельное окно для выдачи сильнодействующих препаратов. А до конца текущей недели по этому адресу заработает пять окон выдачи медикаментов.

В Крайздраве подчеркивают, что в эту же аптеку (Малахова, 111) могут обращаться и пациенты, обслуживающиеся в пункте по адресу Георгиева, 4.



Список работающих сегодня аптечных пунктов, где можно получить льготные препараты:

Аптека № 240 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Антона Петрова, 124.

Аптека № 144 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Германа Титова, 21.

Аптека № 288 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Малахова, 111.

Аптека № 293 (АКГУП "Аптеки Алтая") – пр. Социалистический, 130.

Аптека № 132 (АКГУП "Аптеки Алтая") – пр. Ленина, 87 / пр. Строителей, 2.

Аптека № 3 (АКГУП "Аптеки Алтая") – Павловский тракт, 277а.

Первая аптека (АКГУП "Аптеки Алтая" ) – пр. Красноармейский, 79 – новый пункт (на фото).

Аптечный пункт № 9 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Белинского, 13 (в здании детской поликлиники Городской больницы № 10) – новый пункт для жителей п. Южный.

Аптечный пункт № 8 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Весенняя, 1 (в здании Городской поликлиники № 12) – для жителей пос. Новосиликатный.

Аптечный пункт № 3 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Ляпидевского, 1 (здание поликлиники).

Аптечный пункт № 4 (АКГУП "Аптеки Алтая") – Змеиногорский тракт, 110/20.

Аптечный пункт № 5 (АКГУП "Аптеки Алтая") – пр. Комсомольский, 75А.

Аптечный пункт № 6 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Гущина, 179.

Аптечный пункт № 7 (АКГУП "Аптеки Алтая") – ул. Малахова, 46.

АО "Аптека № 1" – пр. Ленина, 28.

АО "Аптека № 1" – ул. Челюскинцев, 67.

Продолжают свою работу АО "Аптека № 306" по адресу: ул. Георгиева, 4 (до июля 2020 года) и АО "Аптека № 132" по адресу пр. Красноармейский, 131.