Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек

По данным на 4 февраля, общее число жертв нового коронавируса достигло 425 человек на территории Китая. При этом количество заболевших увеличилось 20 438 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также стало известно, что 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, а 632 пациента выписаны из больниц. У 23 214 жителей Поднебесной подозревают новый тип коронавируса, и еще 171 тысяча человек, имевших контакт с зараженными, находится под наблюдением.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, сообщалось о 17 205 заболевших и 362 умерших, один из которых гражданин Филиппин.