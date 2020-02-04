Две семьи из аварийного дома в Барнауле согласились переехать

Фото: пресс-служба мэрии

Две семьи, проживающие в аварийном доме № 49а на улице 1-й Западной, согласились на предложенное мэрией альтернативное жилье, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

"На сегодняшний день угроза обрушения строительных конструкций реальна. Из-за смещения несущих конструкций произошло повреждение системы теплоснабжения", – пояснил главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Денис Ращепкин.

По его словам, после того как состояние дома заметно ухудшилось, две семьи из трех согласились на переезд в безопасное муниципальное жилье. Третья семья пока что отвергла все предложения. По словам Ращепкина, работа с нею продолжится.

Мэрия напоминает, что жильцы проинформированы о своем праве снять квартиру и получать компенсацию расходов на ее аренду.

"За предоставлением помещений маневренного фонда, компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в комитет жители не обращались", – констатировали в мэрии.

Ранее "Гражданский патруль" рассказал об аварийном доме в Барнауле, в котором живут три семьи.

Дом, находящийся по адресу 1-я Западная, 49а, аварийным и подлежащим к сносу признали еще в 2012 году, но расселили только частично. В здании проживали семь человек, в том числе один ребенок.

В одной из квартир на втором этаже обрушился потолок. Кроме того, произошел порыв в системе отопления. Жильцы рассказывают, что в квартирах слышен постоянный треск, стены отходят друг от друга и трещины становятся все больше.