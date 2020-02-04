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PrimaPasta. На месте Granmulino в Барнауле открылась таверна под новым брендом

, ИА "Амител"
Заведение сделает упор на пасту
Фото: prima-pasta.ru

Фото: prima-pasta.ru

Новое заведение под названием PrimaPasta открылось в Барнауле на месте ресторана домашней еды Granmulino. Предприниматель Валерий Покорняк вложил в реконструкцию более одного миллиона рублей.

Известно, что меню для обновленного заведения составляли итальянец Дино Макаронни и повар из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. Причем именно на разработку карты блюд ушла львиная доля бюджета.

Реконструкция заведения заняла пять дней. Теперь посетители смогут наблюдать, как готовится их еда.

Как уже сообщал amic.ru, ресторан Granmulino закрылся в конце января 2019 года. Причиной называли переход на новый формат. Однако, по одной из версий, закрытие могло быть связано с судебными разбирательствами между компанией "Алтан", которая принадлежит Покорняку, и новосибирской сетью "Холидей". Алтайский производитель макаронных изделий несколько лет поставлял в магазины сети товар. В 2019 году "Холидей" признали банкротом.

Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Теперь от холдинга "Алтан" требуют вернуть деньги, которые компания получила за поставленный товар.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.02.2020 12:55
А

Каков средний чек?

4.02.2020 12:59
- гость -

12:55, как и в любом кафе от 700р

4.02.2020 13:18
- гость -

Итальянец Дима Макаронин)))))
Бггггг)
Товарища дурят все кому не лень)
Вначале грек, теперь макаронники)

И это, Валер, пасту, вообще то, делают из твёрдых сортов пшеницы) накладно возить из Италии)
Можно, конечно же, и не из Италии, а гораздо ближе, но что в итоге получится?))))))

4.02.2020 13:23
- гость -

макарошки стоят дешево

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