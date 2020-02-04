PrimaPasta. На месте Granmulino в Барнауле открылась таверна под новым брендом

Новое заведение под названием PrimaPasta открылось в Барнауле на месте ресторана домашней еды Granmulino. Предприниматель Валерий Покорняк вложил в реконструкцию более одного миллиона рублей.

Известно, что меню для обновленного заведения составляли итальянец Дино Макаронни и повар из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. Причем именно на разработку карты блюд ушла львиная доля бюджета.

Реконструкция заведения заняла пять дней. Теперь посетители смогут наблюдать, как готовится их еда.

Как уже сообщал amic.ru, ресторан Granmulino закрылся в конце января 2019 года. Причиной называли переход на новый формат. Однако, по одной из версий, закрытие могло быть связано с судебными разбирательствами между компанией "Алтан", которая принадлежит Покорняку, и новосибирской сетью "Холидей". Алтайский производитель макаронных изделий несколько лет поставлял в магазины сети товар. В 2019 году "Холидей" признали банкротом.

Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Теперь от холдинга "Алтан" требуют вернуть деньги, которые компания получила за поставленный товар.