Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Чтобы уменьшить риск заболеть раком, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно обследоваться у врачей, уверены специалисты Роспотребнадзора.

В частности, нужно регулярно проявлять физическую активность, есть овощи и фрукты, а также высыпаться, не забывая о правильном режиме сна и бодрствования. Отсутствие вредных привычек повышает вероятность остаться здоровым еще больше.

Своевременно выявить угрожающие здоровью изменения в организме помогут регулярные обследования у врачей.

"K сожалению, даже соблюдение здорового образа жизни не гарантирует отсутствие опухолей. Поэтому необходимо регулярно проходить обследование, – констатировали эксперты. – Обнаруженный на ранних стадиях рак легко вылечить, a вот незамеченное вовремя заболевание действительно может стать смертным приговором".

Еще одной действенной мерой Роспотребнадзор называет прививки от онкогенных вирусов. Благодаря им вирус будет вовремя распознан и уничтожен иммунной системой, что предотвратит возникновение онкологического заболевания.

Также лучше отказаться от потребления красного мяса и продукции из него. По оценке Международного агентства по изучению рака, это повышает угрозу колоректального рака. Лучше отказаться и от продуктов глубокой переработки мяса – колбас, наггетсов, пиццы и других.

Все это рекомендуют заменить мясом птицы или рыбой. В последней есть рыбий жир – важный ингредиент для снижения вероятности появления онкообразований.

Еще один фактор развития рака – избыточный вес. С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.