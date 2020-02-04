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Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

, ИА "Амител"
Нужно вести активный образ жизни, высыпаться и правильно питаться
Фото: gorod.lv

Фото: gorod.lv

Чтобы уменьшить риск заболеть раком, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно обследоваться у врачей, уверены специалисты Роспотребнадзора.

В частности, нужно регулярно проявлять физическую активность, есть овощи и фрукты, а также высыпаться, не забывая о правильном режиме сна и бодрствования. Отсутствие вредных привычек повышает вероятность остаться здоровым еще больше.

Своевременно выявить угрожающие здоровью изменения в организме помогут регулярные обследования у врачей.

"K сожалению, даже соблюдение здорового образа жизни не гарантирует отсутствие опухолей. Поэтому необходимо регулярно проходить обследование, – констатировали эксперты. – Обнаруженный на ранних стадиях рак легко вылечить, a вот незамеченное вовремя заболевание действительно может стать смертным приговором".

Еще одной действенной мерой Роспотребнадзор называет прививки от онкогенных вирусов. Благодаря им вирус будет вовремя распознан и уничтожен иммунной системой, что предотвратит возникновение онкологического заболевания.

Также лучше отказаться от потребления красного мяса и продукции из него. По оценке Международного агентства по изучению рака, это повышает угрозу колоректального рака. Лучше отказаться и от продуктов глубокой переработки мяса – колбас, наггетсов, пиццы и других.

Все это рекомендуют заменить мясом птицы или рыбой. В последней есть рыбий жир – важный ингредиент для снижения вероятности появления онкообразований.

Еще один фактор развития рака – избыточный вес. С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.02.2020 12:47
- гость -

Нужно ещё советы. Например, как правильно питаться в стране где продукты из пальмового масла, сои и прочего дерьма? Как регулярно обследоваться в стране где по ОМС к врачу не попасть, а платно это стоит целое состояние?

4.02.2020 13:01
- гость -

Один врач онколог в Алтайском крае сказал, что нужно есть мясо, любое, и много, тогда есть вероятность что эта напасть пройдет мимо, а в случае чего, организм с ней справится.

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