Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах. При этом деньги за проезд будут возвращать нарушителю. Такие изменения Минтранс предлагает внести в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.
По действующим нормам, нарушитель может быть удален работниками МВД из электрички, если он при посадке или в пути нарушает общественный порядок внутри поезда и мешает спокойствию других пассажиров. Министерство предложило конкретизировать это положение.
Так, помимо пения, грязной одежды и неприятного запаха, в документе указано, что нарушитель может быть удален из электропоезда и за использованию музыкальных устройств: "Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда".
Проект документа опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 21 февраля.
Комментарии
а нахрена им деньги то возвращать?
они вполне осознанно на это шли
Грязная одежда? Неприятный запах? Они это прибором будут выяснять или просто если сотрудник полиции посчитает одежду грязной или запах неприятным, то это будет поводом высадить вас на ближайшей станции?
Какие заботливые. Это чуть ли не единственый позитив в электричках, когда едешь, что выходят студентики , играют и поют. Кому они мешают? Да они зарабатывают на проезд - МОЛОДЦЫ в отличае от минтранса....ах да налоги ж не платят, вот где собака то зарыта. Ну че....герои прям.
Идиоты.
Насколько я помню, краевой министрель транспорта на Новый год нечто такое в электричке вытворял. Почему не высадили, и пинка, для ускорения, не дали?
А кто будет ехать с улыбкой или с довольным видом будут под конвоем доставлены к наркологу на освидетельствование?
с улыбкой? давно не видел улыбающегося человека
Это надо было ещё в начале 2000х делать, когда из да этих певцов в электричке ехать не хотелось.
Испанский стыд - ветер с моря дул поют эти чучела, а стыдно почему то тебе.
А еще поющих наглых побирушек из трамваев - тоже высаживать
4.02.2020 15:22 ещё гость
А еще поющих наглых побирушек из трамваев - тоже высаживать
А кто тебя заставляет давать им деньги?
В Италии на пляже женщины могут загорать топлес, при условии, что у них красивая грудь. Если не красивая, то штраф. Красивая или нет, определяют полицейские.
4.02.2020 14:41
- гость -
В скоростной электричке часто поют три парня с очень приличными голосами, и не менее приличным репертуаром. Почему нет? И девочка на скрипке играет. Ничего против не имею. И даже малахольного мужичка- "родновера" с расстроенной гитарой пережить можно)
Также причиной могут стать грязная одежда и неприятный запах
Ну тогда в дачный сезон во время отключения горячей воды кучу народа высадить из электрички придётся. Вонища от немытых тел не в некоторых вагонах стоит, хоть топор вешай.