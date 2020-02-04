Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах. При этом деньги за проезд будут возвращать нарушителю. Такие изменения Минтранс предлагает внести в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

По действующим нормам, нарушитель может быть удален работниками МВД из электрички, если он при посадке или в пути нарушает общественный порядок внутри поезда и мешает спокойствию других пассажиров. Министерство предложило конкретизировать это положение.

Так, помимо пения, грязной одежды и неприятного запаха, в документе указано, что нарушитель может быть удален из электропоезда и за использованию музыкальных устройств: "Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда".

Проект документа опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 21 февраля.