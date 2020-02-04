Половина россиян считает, что с новым правительством ничего не изменится

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России, а 46% опрошенных заявили, что не возлагают на новое правительство никаких надежд, так как считают, что в стране с ним ничего не изменится. Таковы данные опроса, который провел "Левада-центр".
При этом три четверти респондентов считают, что предыдущему правительству во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране. И только каждый пятый опрошенный (22%) положительно оценивает деятельность кабмина, ушедшего в отставку.
За посланием президента Федеральному собранию следила большая часть россиян (78%). При этом почти половина опрошенных (47%) считает, что изменения в Конституцию вносятся в интересах Владимира Путина, а другая половина (44%) полагает, что поправки нужны для улучшения госуправления.
Также стало известно, что 85% опрошенных никогда не слышали о Михаиле Мишустине, до того как Путин предложил его кандидатуру на пост премьер-министра. При этом перемен от нового премьера не ждет почти половина опрошенных (46%), а 38% надеются на положительные изменения. И только 9% россиян ожидают изменений к худшему.
Аналитики подчеркивают, что к новым политикам население всегда относится более благосклонно, но дальнейшая динамика уровня симпатии в данном случае зависит от того, сможет ли Михаил Мишустин обеспечить экономический рост в России.
Опрос проходил в конце января 2020 года, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из 50 регионов страны.
Комментарии
Лучше то точно не станет
Я читаю эту новость так:
38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России, так как смотрят внимательно государственное телевиедние
а 46% опрошенных заявили, что не возлагают на новое правительство никаких надежд, , так как имеют доступ в интернет и осведомлены рейальной обстановкой в стране
А еще интересно, где все эти опросы проводятся, почему население не в курсе этих опросов?
Как где ? В Кремле !!!
при Медведеве было хорошо
Всё верно! При президенте Медведеве жили хорошо, доллар был по 25 рублей и бензин по 22 за литр. А теперь доллар по 64 рубля и бензин по 44 рубля.
все кто проголосовал за прежнего сидит у телевизора и кусай локти.
20 лет прозябаниялжииобещаний.
4.02.2020 15:10
krash
+100500
нужна финансовая независимость от америки, а ее нет.
а значит пляшут под их дуду....управляющие на обломках
у народа короткая память, вспомним что было обещано 2000-2008-2012 в итоге чего достигли-сделоно и к чему пришли аж в 2020 г. Итог один развал и оптимизация всего чего можно!!!
38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России.
Это нормально. В 67 лет столько страшных и ужасных заболеваний бывает... и возникают они неожиданно. Многие из них смертельны. Так что определённые надежды на улучшение положения дел в России есть
Уже понятно что это правительство на так называемого прорыва, а правительство чтобы подтянуть гайки. Будем платить ещё больше.
И пусть никакой белоусов в заблуждение не вводит, он там для декорации.
"все кто проголосовал за прежнего сидит у телевизора и кусай локти.
20 лет прозябаниялжииобещаний."
Вы серьезно считаете, что голосование в скрепостане что-то решает?
Я уверен на 146%, что если бы от голосования что-то зависело, народ на пушечный выстрел к урнам не допустили бы...
P.S. А Медведева жалко! Он реально смешнее Жириновского был. Жирик уже не тот, постарел...
Тот же самый причиндал, только в другой руке.
Уходите!
4.02.2020 15:10
krash======
Такт-то оно так.Вся реальность передаётся по экрану подцеплённому к интернету,но никак не передаётся по экрану подцеплённому к телевидению.
38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России
а то
уже прощупывают почву на предмет введения контроля расходов жителей рф
бюджет ведь надо наполнять...
"Там, где торжествовала серость, к власти всегда приходят "чёрные"...умные им не надобны. Надобны верные." Стругацкие
новый сейчас так гайки крутанет, что 98% россиян скажут уж лучше пусть Медведев будет. Тогда Путин с чистой совестью его на трон и посадит, Дмитрия Анатольевича, нашего
В каких загонах проводят эти опросы?
другая половина (44%) полагает, что поправки нужны для улучшения госуправления
ага, сколько раз можно приостанавливать действие накопительной части пенсии, а тут раз, и конституционная норма о солидарной пенсионной системе, в которой никакая накопительная пенсия не предусмотрена...
с чистой совестью его на трон и посадит, Дмитрия Анатольевича
А разве есть разница, какой марионетки пятая точка будет располагаться на троне? Кукловод же не поменяется.
Если у нового мишутки дома, виллы, квартиры за высокими заборами и в миллиардах по стоимости, то ждать хорошего нечего. И главное, он ростом ниже путина.
4.02.2020 15:23
- гость -
нужна финансовая независимость от америки, а ее нет.
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Эталон дремучей наивности.
4.02.2020 15:26
- гость -
. В 67 лет столько страшных и ужасных заболеваний бывает...
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гость, это для тебя будет или пока не дожил до этих лет, страшно. Для дедушки, который женьшень кушает при помощи столовой ложки а бригада врачей круглые сутки следит за его желудочно кишечным трактом, то еще многие поколения поселятся на кладбищах, прежде чем он там тоже будет.
Ну что можно ждать от налоговика? Только кожедралку с народа.