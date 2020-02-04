Половина россиян считает, что с новым правительством ничего не изменится

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России, а 46% опрошенных заявили, что не возлагают на новое правительство никаких надежд, так как считают, что в стране с ним ничего не изменится. Таковы данные опроса, который провел "Левада-центр".

При этом три четверти респондентов считают, что предыдущему правительству во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране. И только каждый пятый опрошенный (22%) положительно оценивает деятельность кабмина, ушедшего в отставку.

За посланием президента Федеральному собранию следила большая часть россиян (78%). При этом почти половина опрошенных (47%) считает, что изменения в Конституцию вносятся в интересах Владимира Путина, а другая половина (44%) полагает, что поправки нужны для улучшения госуправления.

Также стало известно, что 85% опрошенных никогда не слышали о Михаиле Мишустине, до того как Путин предложил его кандидатуру на пост премьер-министра. При этом перемен от нового премьера не ждет почти половина опрошенных (46%), а 38% надеются на положительные изменения. И только 9% россиян ожидают изменений к худшему.

Аналитики подчеркивают, что к новым политикам население всегда относится более благосклонно, но дальнейшая динамика уровня симпатии в данном случае зависит от того, сможет ли Михаил Мишустин обеспечить экономический рост в России.

Опрос проходил в конце января 2020 года, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из 50 регионов страны.