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Половина россиян считает, что с новым правительством ничего не изменится

, ИА "Амител"
А каждый пятый уверен, что и при Медведеве было хорошо
Фото: ruspekht.ru

Фото: ruspekht.ru

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России, а 46% опрошенных заявили, что не возлагают на новое правительство никаких надежд, так как считают, что в стране с ним ничего не изменится. Таковы данные опроса, который провел "Левада-центр".

При этом три четверти респондентов считают, что предыдущему правительству во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране. И только каждый пятый опрошенный (22%) положительно оценивает деятельность кабмина, ушедшего в отставку.

За посланием президента Федеральному собранию следила большая часть россиян (78%). При этом почти половина опрошенных (47%) считает, что изменения в Конституцию вносятся в интересах Владимира Путина, а другая половина (44%) полагает, что поправки нужны для улучшения госуправления.

Также стало известно, что 85% опрошенных никогда не слышали о Михаиле Мишустине, до того как Путин предложил его кандидатуру на пост премьер-министра. При этом перемен от нового премьера не ждет почти половина опрошенных (46%), а 38% надеются на положительные изменения. И только 9% россиян ожидают изменений к худшему.

Аналитики подчеркивают, что к новым политикам население всегда относится более благосклонно, но дальнейшая динамика уровня симпатии в данном случае зависит от того, сможет ли Михаил Мишустин обеспечить экономический рост в России.

Опрос проходил в конце января 2020 года, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из 50 регионов страны.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.02.2020 15:10
- гость -

Лучше то точно не станет

4.02.2020 15:10
krash

Я читаю эту новость так:

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России, так как смотрят внимательно государственное телевиедние

а 46% опрошенных заявили, что не возлагают на новое правительство никаких надежд, , так как имеют доступ в интернет и осведомлены рейальной обстановкой в стране


А еще интересно, где все эти опросы проводятся, почему население не в курсе этих опросов?

4.02.2020 15:13
- гость -

Как где ? В Кремле !!!

4.02.2020 15:14
- гость -

при Медведеве было хорошо

Всё верно! При президенте Медведеве жили хорошо, доллар был по 25 рублей и бензин по 22 за литр. А теперь доллар по 64 рубля и бензин по 44 рубля.

4.02.2020 15:16
- гость -

все кто проголосовал за прежнего сидит у телевизора и кусай локти.
20 лет прозябаниялжииобещаний.

4.02.2020 15:20
- гость -


4.02.2020 15:10
krash
+100500

4.02.2020 15:23
- гость -

нужна финансовая независимость от америки, а ее нет.
а значит пляшут под их дуду....управляющие на обломках

4.02.2020 15:23
- гость -

у народа короткая память, вспомним что было обещано 2000-2008-2012 в итоге чего достигли-сделоно и к чему пришли аж в 2020 г. Итог один развал и оптимизация всего чего можно!!!

4.02.2020 15:26
- гость -

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России.

Это нормально. В 67 лет столько страшных и ужасных заболеваний бывает... и возникают они неожиданно. Многие из них смертельны. Так что определённые надежды на улучшение положения дел в России есть

4.02.2020 15:27
- гость -

Уже понятно что это правительство на так называемого прорыва, а правительство чтобы подтянуть гайки. Будем платить ещё больше.
И пусть никакой белоусов в заблуждение не вводит, он там для декорации.

4.02.2020 15:29
- гость -

"все кто проголосовал за прежнего сидит у телевизора и кусай локти.
20 лет прозябаниялжииобещаний."
Вы серьезно считаете, что голосование в скрепостане что-то решает?
Я уверен на 146%, что если бы от голосования что-то зависело, народ на пушечный выстрел к урнам не допустили бы...

4.02.2020 15:31
- гость -

P.S. А Медведева жалко! Он реально смешнее Жириновского был. Жирик уже не тот, постарел...

4.02.2020 15:38
- гость -

Тот же самый причиндал, только в другой руке.
Уходите!

4.02.2020 15:38
- гость -

4.02.2020 15:10
krash======
Такт-то оно так.Вся реальность передаётся по экрану подцеплённому к интернету,но никак не передаётся по экрану подцеплённому к телевидению.

4.02.2020 15:48
- гость -

38% россиян рассчитывают на улучшение положения дел в России

а то
уже прощупывают почву на предмет введения контроля расходов жителей рф
бюджет ведь надо наполнять...

4.02.2020 15:58
- гость -

"Там, где торжествовала серость, к власти всегда приходят "чёрные"...умные им не надобны. Надобны верные." Стругацкие

4.02.2020 15:59
- гость -

новый сейчас так гайки крутанет, что 98% россиян скажут уж лучше пусть Медведев будет. Тогда Путин с чистой совестью его на трон и посадит, Дмитрия Анатольевича, нашего

4.02.2020 16:00
АБОРИГЕН

В каких загонах проводят эти опросы?

4.02.2020 16:11
- гость -

другая половина (44%) полагает, что поправки нужны для улучшения госуправления

ага, сколько раз можно приостанавливать действие накопительной части пенсии, а тут раз, и конституционная норма о солидарной пенсионной системе, в которой никакая накопительная пенсия не предусмотрена...

4.02.2020 16:19
- гость -

с чистой совестью его на трон и посадит, Дмитрия Анатольевича

А разве есть разница, какой марионетки пятая точка будет располагаться на троне? Кукловод же не поменяется.

4.02.2020 16:21
гость

Если у нового мишутки дома, виллы, квартиры за высокими заборами и в миллиардах по стоимости, то ждать хорошего нечего. И главное, он ростом ниже путина.

4.02.2020 16:23
Гость

4.02.2020 15:23
- гость -
нужна финансовая независимость от америки, а ее нет.
----------
Эталон дремучей наивности.

4.02.2020 16:33
гость

4.02.2020 15:26
- гость -
. В 67 лет столько страшных и ужасных заболеваний бывает...
-----
гость, это для тебя будет или пока не дожил до этих лет, страшно. Для дедушки, который женьшень кушает при помощи столовой ложки а бригада врачей круглые сутки следит за его желудочно кишечным трактом, то еще многие поколения поселятся на кладбищах, прежде чем он там тоже будет.

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