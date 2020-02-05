В кинотеатр будущего по цене из прошлого: Pioneer Cinema запускает новую акцию

Кинотеатр Pioneer Cinema – это девять уникальных кинозалов общей вместимостью более 1300 человек: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall. Кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами Christie и новой технологией звука Dolby Atmos. Широкий репертуар фильмов, удачное местоположение, мягкие, комфортабельные кресла, закрытая теплая парковка, уютный кинобар, система кондиционирования, выгодные акции и предложения – все это для посетителей кинотеатра Pioneer Cinema.
Также Pioneer Cinema представляет новую акцию – групповые программы:
Программа № 1:
– встреча группы на входе в кинотеатр;
– билет в кинозал;
– сопровождающему (1-2 чел.) вход свободный.
Цена одного входного билета: 100 руб. – 2D, 120 руб. – 3D.
Программа № 2:
– встреча группы на входе в кинотеатр;
– билет в кинозал;
– комбо-набор (газированный напиток + попкорн);
– сопровождающему (1-2 чел.) вход свободный.
Цена одного входного билета: 250 руб. – 2D, 270 руб. – 3D.
В составе группы должно быть не менее 15 человек. Вместе кино смотреть веселее и выгодней!
По всем вопросам обращаться:
в WA по номеру +7 (913) 2801102
Официальный сайт кинотеатра
ТРЦ "ПИОНЕР"
Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
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Комментарии
Вип зал у них шикардосный! )) и шампанское предлагают )). А вот Лавхолл вообще не понравились диваны, крайне не удобные )).