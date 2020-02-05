В кинотеатр будущего по цене из прошлого: Pioneer Cinema запускает новую акцию

Кинотеатр Pioneer Cinema – это девять уникальных кинозалов общей вместимостью более 1300 человек: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall. Кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами Christie и новой технологией звука Dolby Atmos. Широкий репертуар фильмов, удачное местоположение, мягкие, комфортабельные кресла, закрытая теплая парковка, уютный кинобар, система кондиционирования, выгодные акции и предложения – все это для посетителей кинотеатра Pioneer Cinema.

Также Pioneer Cinema представляет новую акцию – групповые программы:

Программа № 1:

– встреча группы на входе в кинотеатр;

– билет в кинозал;

– сопровождающему (1-2 чел.) вход свободный.

Цена одного входного билета: 100 руб. – 2D, 120 руб. – 3D.

Программа № 2:

– встреча группы на входе в кинотеатр;

– билет в кинозал;

– комбо-набор (газированный напиток + попкорн);

– сопровождающему (1-2 чел.) вход свободный.

Цена одного входного билета: 250 руб. – 2D, 270 руб. – 3D.

В составе группы должно быть не менее 15 человек. Вместе кино смотреть веселее и выгодней!

По всем вопросам обращаться:

в WA по номеру +7 (913) 2801102



Официальный сайт кинотеатра

ТРЦ "ПИОНЕР"

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт

Вконтакте

Инстаграм

Одноклассники