Администрация Барнаула учредила новое СМИ

Мэрия опубликовала постановление об учреждении электронного СМИ – сетевого издания "Правовой портал администрации Барнаула".
Согласно документу, подписанному первым заместителем главы администрации Барнаула, руководителем аппарата Вячеславом Франком, портал будут финансировать из городского бюджета.
Основная цель издания – информирование населения о правовых актах администрации, гордумы, избиркома отраслевых и территориальных органов местного самоуправления, а также соглашениях, заключаемых ими.
На портал можно перейти по ссылке http://law-portal22.ru. Он уже начал функционировать. Главным редактором СМИ назначили Юлию Тонких.
Комментарии
И как мы раньше без этого жили? Хотя может на эти деньги не ****лизов кормить, а нанять дворников?
Теперь можно будет приказявки прочесть в режиме он-ляйн. Круто.
А чем barnaul.org не устроил, зачем плодить сущности.
натыкался на сайт что-то типа "садоводства алтая" со скромным банером "при поддержке министерства сельского хозяйства" = точная копия дубль гиса... тоже кто-то грант пильнул хороший
А чем barnaul.org не устроил, зачем плодить сущности.
ничего не понимаешь - это сладкое слово финансирование, ведь новый сетевой ресурс не на голом альтруизме работать будет )))
За полцены Амик бы сделал вам кнопочку на своей сайте.
4.02.2020 15:57
- гость -
и совершенно бесплатно бы передал старожил комментаторов
он же уже давно в рамках сайта города работает
сдается мне, теперь достаточно публиковать там постановления администрации, а не в вечерке
ну и канец вечерке будет
Основная цель издания – информирование населения о правовых актах администрации, гордумы, избиркома отраслевых и территориальных органов местного самоуправления, а также соглашениях, заключаемых ими.
4.02.2020 16:10
- гость -
4.02.2020 15:57
- гость -
и совершенно бесплатно бы передал старожил комментаторов
Они даже на анализы не пойдут. Ну если только кто-то захочет от армии откосить.