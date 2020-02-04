Администрация Барнаула учредила новое СМИ

Мэрия опубликовала постановление об учреждении электронного СМИ – сетевого издания "Правовой портал администрации Барнаула".

Согласно документу, подписанному первым заместителем главы администрации Барнаула, руководителем аппарата Вячеславом Франком, портал будут финансировать из городского бюджета.

Основная цель издания – информирование населения о правовых актах администрации, гордумы, избиркома отраслевых и территориальных органов местного самоуправления, а также соглашениях, заключаемых ими.

На портал можно перейти по ссылке http://law-portal22.ru. Он уже начал функционировать. Главным редактором СМИ назначили Юлию Тонких.