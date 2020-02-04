За посетителями барнаульского парка "Изумрудный" будут наблюдать

В барнаульском парке "Изумрудный" установили камеры видеонаблюдения. 11 приборов приобрели за счет краевого бюджета, сообщают "Вести Алтай".
Камеры разместили на основных маршрутах движения пешеходов. При этом отмечается, что 11 приборов недостаточно. Общая площадь "Изумрудного" – 18 гектаров, поэтому в дальнейшем сеть видеонаблюдения планируется расширять.
По словам руководителя Фонда имущества Алтайского края Владислава Вакаева, для обеспечения безопасности парку необходима и новая система освещения. Установить ее планируют летом 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский центр политического консалтинга провел опрос барнаульцев на предмет обновления парка "Изумрудный". Большинство респондентов хотят видеть там зоны тихого отдыха, со скамейками, беседками среди деревьев и кустарников.
Комментарии
Блин. терь там не пошпиливилиться молодёжи ...... эх в нашей юности помню.....было дело ^_^ )))))
вуалеристы фиговы
Вот убрать мусор, посадить кусты, траву и деревья они не могут - денег нет. А вот на камеры - деньги есть.
Там очень нехорошие вещи творятся в этом парке. Некие люди в вроде бы форме, напоминающей милицейскую, якобы сидят в темноте за кустами в засадах и якобы выжидают одиноких прохожих, именно одиноких. Непонятно зачем, наверное хотят помочь в чем-либо.
Большой брат бдит
ага, в этом парке прям черти водятся, ну прям натуралбные черти, поэтому и надо видеонаблюдение
Они бы лучше мостик восстановили в центре озера. А наблюдать там не за кем и не за чем...
McSmall, ужас то какой! Раньше за кустами алкоголики валялись, а с появлением камер появились какие-то странные личности.
А еще там заброшенное кладбище, строили дом на Ленской и стадион перекапывали когда тянули коммуникации, все земляные работы были брррр. Смотришь полтергейста снимет.
Вот вы смеетесь, а тут бояться надо. Темной ночью одни странные личности ловят другую странную личность и громко кричат, что что-то неправильное имеется у этой странной личности. И все это выглядит очень нехорошо
мне не страшно я уже в 9 вечера сплю, пусть ловят кого зотят