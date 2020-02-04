За посетителями барнаульского парка "Изумрудный" будут наблюдать

В барнаульском парке "Изумрудный" установили камеры видеонаблюдения. 11 приборов приобрели за счет краевого бюджета, сообщают "Вести Алтай".

Камеры разместили на основных маршрутах движения пешеходов. При этом отмечается, что 11 приборов недостаточно. Общая площадь "Изумрудного" – 18 гектаров, поэтому в дальнейшем сеть видеонаблюдения планируется расширять.

По словам руководителя Фонда имущества Алтайского края Владислава Вакаева, для обеспечения безопасности парку необходима и новая система освещения. Установить ее планируют летом 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский центр политического консалтинга провел опрос барнаульцев на предмет обновления парка "Изумрудный". Большинство респондентов хотят видеть там зоны тихого отдыха, со скамейками, беседками среди деревьев и кустарников.