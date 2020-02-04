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Адвокат Алексея Белобородова: свидетели изменили показания в пользу подзащитного

, ИА "Амител"
Юрист утверждает, что они обличали экс-управделами губернатора "под давлением сотрудника ФСБ"
Фото: twitter.com/sledcom_rf

Фото: twitter.com/sledcom_rf

Свидетели изменили показания в пользу обвиняемого во взятке и растрате особо крупной суммы бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил адвокат Белобородова Олег Горохов.

Юрист утверждает, что людей заставлял обличать чиновника некий "сотрудник ФСБ", который к тому же "проводит оперативную работу, хотя сам является свидетелем по тому же делу".

"Часть из них официально признается в том, что ложные показания у них "выбили" под давлением, угрозами или обманом, часть – говорит об этом в приватных беседах, – подчеркнул Горохов. – Но все без исключения от показаний против подзащитного на суде отказались".

По словам юриста, о некоторых моментах, которые люди засвидетельствовали изначально, они попросту не могли знать. Другим же свидетелям приписывают действия, которые они не могли совершить, утверждает адвокат.

Например, бухгалтер, согласно материалам дела, сама отнесла документы в управление ФСБ, тогда как на самом деле их изъяли при обыске, уточняет Горохов.

"Другой свидетельнице угрожали через отца, работающего в гараже администрации. Сотрудник ФСБ заявил ему, что его дочь "из Москвы будет этапирована в Барнаул", если не изменит показания в нужную сторону, – перечисляет Горохов. – Еще одному предпринимателю родом Азербайджана тот же сотрудник угрожал депортацией, хотя это невозможно – человек является гражданином России с 1991 года".

Как ранее сообщал amic.ru, Белобородову инкриминируют то, что в 2013 году он обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.

За это, как сообщало следствие, чиновник якобы получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.

Кроме того, в Следственном комитете указывали, что бывший руководитель управления делами растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств. В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы, как указывали в СКР, по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.

Отметим, что Белобородов своей вины не признает. Судебный процесс по делу о взятке и растрате продолжается.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.02.2020 14:59
- гость -

Да ну, щас прям разрыдаемся от пушистости Белогородова.

4.02.2020 15:01
- гость -

Они его два года или три судят?

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