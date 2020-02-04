Стали известны новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, начали действовать новые правила провоза денег через границу для физических лиц. Теперь будет необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Об этом сообщили в Федеральной Таможенной службе.

Новое правило также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичивать. Для подтверждения происхождения такой суммы на таможне нужно будет показать соответствующие документы о совершении банковских операций, снятии денег со счетов, получении кредитов, а также другие бумаги, которые подтверждают получение такой суммы денег.

Новые требования были приняты в ЕАЭС еще в августе 2019 года для препятствования перемещения наличных средств, которые могут быть получены преступным путем, а также использоваться для финансирования терроризма.