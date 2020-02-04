Фрукты и овощи из Китая перестали завозить в Алтайский край на фоне коронавируса

Ни одного килограмма овощей и фруктов из Китая не завезли в Алтайский край в последние 10 дней на фоне скандала с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

"В 2020 году из Китая завезли пока только 170 тонн растительной продукции. Это ягоды, виноград и киви. Но за последние 10 дней, когда вся эта история (с коронавирусом, – прим. авт.) произошла, в Алтайский край не поступало ни одного килограмма продукции из Китая", – рассказал Миронов.

В 2019 году из Китая в регион завезли 2,6 тысячи тонн плодово-овощной продукции. Это яблоки, томаты, персики, перцы, лимоны, нектарины, виноград, хурма, орехи. По сравнению с прошлым годом импорт сократился почти в два раза. Но связано это не столько с информацией и вирусе, сколько с другими ограничениями.

Его замруководителя Россельхознадзора Анатолий Самсонов напомнил, что еще с 10 августа в России запретили ввоз из Китая семечковых и косточковых культур. Это яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики. А с 6 января – всех цитрусов (апельсины, мандарины и другие). Это никак не связано с коронавирусом, причина – выявление карантинных объектов, в том числе опасных вредителей.

В магазинах еще можно встретить китайские апельсины и мандарины. Но это уже остатки, завезенные ранее 6 января. Между тем, от овощей и фруктов из Китая торговые сети начали отказываться добровольно. Например, так сделал "Магнит".

Анатолий Самсонов и Андрей Миронов уверены, что на цене товара уход китайского ассортимента не скажется. В регион завозят довольно много фруктов из Турции, Африки, Южной Америки.

Вся ввозимая в Россию продукция проходит проверку, заверили в Россельхознадзоре.