Движение транспорта по всем трассам Алтайского края восстановлено

Движение транспорта по трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан полностью возобновлено, сообщают в Минтрансе Алтайского края.
Эта автодорога во вторник, 4 февраля, оставалась последней из перекрытых из-за последствий мощной метели. Все снежные заносы на ней теперь устранены.
Несмотря на это, водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию – из-за потепления в регионе наблюдается сильная гололедица.
Напомним, из-за сложных метеоусловий на прошлой неделе в Алтайском крае перекрыли около 30 трасс. До отдаленных сел региона расчищать дороги помогала военная техника. Коммунальные службы работали на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.
Комментарии
Это победа! Будем отмечать до 9 мая. Ну или до следующей метели