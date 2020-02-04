Движение транспорта по всем трассам Алтайского края восстановлено

Движение транспорта по трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан полностью возобновлено, сообщают в Минтрансе Алтайского края.

Эта автодорога во вторник, 4 февраля, оставалась последней из перекрытых из-за последствий мощной метели. Все снежные заносы на ней теперь устранены.

Несмотря на это, водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию – из-за потепления в регионе наблюдается сильная гололедица.

Напомним, из-за сложных метеоусловий на прошлой неделе в Алтайском крае перекрыли около 30 трасс. До отдаленных сел региона расчищать дороги помогала военная техника. Коммунальные службы работали на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.