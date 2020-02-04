Алтайские первоклассницы 40 минут идут в школу вдоль трассы

Около тридцати детей из поселка Молодежного Ребрихинского района вынуждены добираться до школы пешком. При этом школьный автобус в муниципалитете есть, а вот водителя нет.
Как сообщают "Вести Алтай", дети из Молодежного учатся в соседнем селе Паново. Населенные пункты разделяет оживленная трасса. При этом общественный транспорт между ними не ходит.
В декабре 2019 года школьный автобус сломался, и в течение двух недель дети добирались на учебу пешком. Автобус в итоге починили, но теперь уже водитель лег в больницу на длительный срок.
По словам местных жителей, детям приходится идти в гололед, ветреную погоду, по темноте. Даже две живущие в селе первоклассницы вынуждены около 40 минут добираться до школы пешком.
В администрации Ребрихинского района отмечают, что найти водителя для школьного автобуса непросто. В районе практически нет кандидатов с достаточным стажем за рулем. Тем не менее, планируется, что водителя должны взять на работу в течение недели.
Комментарии
Путь ходят... Пусть спросят у папы, мамы, дедушки и бабушки как они до такого страну довели.
Зато Костенко с умным видом поучал родителей барнаульских первоклассников, что дети обязательно должны учиться в школе рядом с домом, так как это благоприятно влияет на их здоровье (не нужно вставать в шесть утра) и социальные навыки. И даже приводил в пример себя - заботливого папашу, чьи дети всю жизнь учились рядом с домом (и не важно, что это элитный лицей 122, а не задрипанная сарайка №13 в нескольких кварталах от данного лицея).
Возникает вопрос к министру : а сельские дети - не дети? Или дети, но второго сорта? Или для их здоровья и социализации очень полезно в любую погоду два раза в день топать несколько километров пешком вдоль трассы? А если невзначай сшибет кого, то бабы еще нарожают? Подумаешь, ценность ...
Так что ли, министр?
роттенбергу бы помочь
Командируйте из районо
слушайте, люди, ну,там все не так как написано, зачем хайповать на мнении одной скандальной бабенке-яжешьмать. подвоз осуществляется, лично директор школы доставляет детей. Расстояние до школы меньше полутора км. Организовано сопровождение детей социально ответственными и не скандальными родителями. ситуация очевидная - водитель попал в больницу на операцию по состоянию здоровья, что здесь можно сделать? требования сегодня к школьному автобусу - космические, таких кадров нет в деревне уже, не только учителей. все родители, кроме жалобщицы, в курсе, понимают, помогают, никакх катастроф там нет, администрация района все решает и водителя нашли уже. дорогие сми, не становитесь помойками, проверяйте информацию, хватит хайповать