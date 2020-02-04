Алтайские первоклассницы 40 минут идут в школу вдоль трассы

Около тридцати детей из поселка Молодежного Ребрихинского района вынуждены добираться до школы пешком. При этом школьный автобус в муниципалитете есть, а вот водителя нет.
Как сообщают "Вести Алтай", дети из Молодежного учатся в соседнем селе Паново. Населенные пункты разделяет оживленная трасса. При этом общественный транспорт между ними не ходит.
В декабре 2019 года школьный автобус сломался, и в течение двух недель дети добирались на учебу пешком. Автобус в итоге починили, но теперь уже водитель лег в больницу на длительный срок.
По словам местных жителей, детям приходится идти в гололед, ветреную погоду, по темноте. Даже две живущие в селе первоклассницы вынуждены около 40 минут добираться до школы пешком.
В администрации Ребрихинского района отмечают, что найти водителя для школьного автобуса непросто. В районе практически нет кандидатов с достаточным стажем за рулем. Тем не менее, планируется, что водителя должны взять на работу в течение недели.
Комментарии
Путь ходят... Пусть спросят у папы, мамы, дедушки и бабушки как они до такого страну довели.
Зато Костенко с умным видом поучал родителей барнаульских первоклассников, что дети обязательно должны учиться в школе рядом с домом, так как это благоприятно влияет на их здоровье (не нужно вставать в шесть утра) и социальные навыки. И даже приводил в пример себя - заботливого папашу, чьи дети всю жизнь учились рядом с домом (и не важно, что это элитный лицей 122, а не задрипанная сарайка №13 в нескольких кварталах от данного лицея).
Возникает вопрос к министру : а сельские дети - не дети? Или дети, но второго сорта? Или для их здоровья и социализации очень полезно в любую погоду два раза в день топать несколько километров пешком вдоль трассы? А если невзначай сшибет кого, то бабы еще нарожают? Подумаешь, ценность ...
Так что ли, министр?
роттенбергу бы помочь