Алтайские первоклассницы 40 минут идут в школу вдоль трассы

Около тридцати детей из поселка Молодежного Ребрихинского района вынуждены добираться до школы пешком. При этом школьный автобус в муниципалитете есть, а вот водителя нет.

Как сообщают "Вести Алтай", дети из Молодежного учатся в соседнем селе Паново. Населенные пункты разделяет оживленная трасса. При этом общественный транспорт между ними не ходит.

В декабре 2019 года школьный автобус сломался, и в течение двух недель дети добирались на учебу пешком. Автобус в итоге починили, но теперь уже водитель лег в больницу на длительный срок.

По словам местных жителей, детям приходится идти в гололед, ветреную погоду, по темноте. Даже две живущие в селе первоклассницы вынуждены около 40 минут добираться до школы пешком.

В администрации Ребрихинского района отмечают, что найти водителя для школьного автобуса непросто. В районе практически нет кандидатов с достаточным стажем за рулем. Тем не менее, планируется, что водителя должны взять на работу в течение недели.