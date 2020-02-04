Россия приготовилась к масштабной вспышке коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой сообщил, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны, передает "Интерфакс".
По словам замминистра, Минздрав не может прогнозировать то, как коронавирус 2019-nCoV будет распространяться по России, но подчеркнул, что инфекция в большей степени поражает представителей мужского пола монголоидной расы.
"Это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", – заключил Краевой.
По данным на утро 4 февраля, жертвами нового типа коронавируса стали более 400 человек, а заражены больше 20 тысяч человек. Помимо Китая, заболевание зафиксировано в 23 странах, среди которых и Россия.
Комментарии
Что построили больницу на 1000 больных за 10 дней? Или что конкретно они подготовили?
Я думаю завезли черные пластиковые мешки, для утилизации трупов.
предсказать размеры надвигающейся эпидемии специалисты не могут
Какие-то странные специалисты. Даже дисциплинированные китайцы не могут остановить заражение и количество больных ежедневно увеличивается на 20-25%. В России пойдёт ещё быстрее.
Как приготовилась? Молитву зачитали где в церкви?
Главное чтобы приготовились блокировать и вычислять таких вот недалёких комментаторов- обреченников, это наверное была бы самая эффективная мера!