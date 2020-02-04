Россия приготовилась к масштабной вспышке коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой сообщил, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны, передает "Интерфакс".

По словам замминистра, Минздрав не может прогнозировать то, как коронавирус 2019-nCoV будет распространяться по России, но подчеркнул, что инфекция в большей степени поражает представителей мужского пола монголоидной расы.

"Это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", – заключил Краевой.

По данным на утро 4 февраля, жертвами нового типа коронавируса стали более 400 человек, а заражены больше 20 тысяч человек. Помимо Китая, заболевание зафиксировано в 23 странах, среди которых и Россия.