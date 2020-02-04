Снегопады обрушили цены на коттеджи и дома в Барнауле

В январе на барнаульском рынке недвижимости стремительно подешевели коттеджи, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Стоимость одного "квадрата" снизилась почти на 2 тысячи рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке частных домов. Цена на них упала приблизительно на тысячу рублей.
Эксперты связывают такую тенденцию с мощными снегопадами, которые подпортили "товарный вид" этим объектам недвижимости.
"Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки", – уточняет портал.
Чтобы повысить шансы продать жилье, собственникам приходится сбивать цену. Но это временное явление, уверены специалисты. По их оценке, с приходом тепла цены вновь начнут расти. Это подтверждает и статистика прошлых лет.
На остальном рынке недвижимости в Барнауле наблюдается затишье. Незначительно выросли цены на готовые квартиры, особенно в кварталах, приближенных к центру. Последние демонстрируют рост стоимости квадратного метра на 1-2 тысячи рублей.
Комментарии
"Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки", – уточняет портал.
ну-ну, скорее голова включается, как оне будут ездить на машинах по занесенным и нечищенным дорогам частного сектора, ну и надобность в личном дворнике - ведь не самому снег от крыльца и калитки отбрасывать...
ведь не самому снег от крыльца и калитки отбрасывать... - а почему нет? свежий воздух, природа, лес рядом - благодать. куда лучше чем перед зомбоящиком вечером сидеть в продымленном городском скворешнике. Я доволен. ну да покидали снежка - тю...че растраиваться.
сейчас подтянут нормативку и содержать 100-180 квадратов дом станет невыгодно по сравнению с квартирой даже в 70 кв.м.
да пусть ещё больше завалит... лопаты у нас есть.
а вот цены хоть может адекватными станут.
Так себе причина, могли бы и вирус китайский приплести
Ну конечно же снег всему виной. Убогая социалка, тотальное воровство чиновников всех мастей, непомерные траты на поддержание имиджа супердержавы с красивым фейсом и голой опой- это никак не влияет на цену уже не проживания, а выживания. Конечно снег всему виной!
у разумных людей в сарайчкие препасено хорошо, можно вообще никуда не выходить есливчё вдрук
Так себе причина
Нормальная причина, ужас в глазах потенциальных покупателей при виде двухметровых сугробов во дворах бесценен.
16:48
Отчего вы не упомянули кговавую гэбню и Путина? Обычно, при употреблении того набора букв, что вы нацарапали в своём комменте, ещё и эти люди упоминаются.
У вас ведь даже день не начинается, если в Путина не плюнете)