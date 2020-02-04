Снегопады обрушили цены на коттеджи и дома в Барнауле

В январе на барнаульском рынке недвижимости стремительно подешевели коттеджи, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Стоимость одного "квадрата" снизилась почти на 2 тысячи рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке частных домов. Цена на них упала приблизительно на тысячу рублей.

Эксперты связывают такую тенденцию с мощными снегопадами, которые подпортили "товарный вид" этим объектам недвижимости.

"Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки", – уточняет портал.

Чтобы повысить шансы продать жилье, собственникам приходится сбивать цену. Но это временное явление, уверены специалисты. По их оценке, с приходом тепла цены вновь начнут расти. Это подтверждает и статистика прошлых лет.

На остальном рынке недвижимости в Барнауле наблюдается затишье. Незначительно выросли цены на готовые квартиры, особенно в кварталах, приближенных к центру. Последние демонстрируют рост стоимости квадратного метра на 1-2 тысячи рублей.