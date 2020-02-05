Турция отдыхает: барнаульцы смогут добраться до Шерегеша прямым рейсом

Лыжникам и сноубордистам Сибири повезло: рядом находится один из самых посещаемых горнолыжных курортов России. Шерегеш и его одноименный спортивно-туристический комплекс – место притяжения любителей зимнего спорта со всего мира. Барнаул не стал исключением: на протяжении всего сезона организаторы собирают группы и осуществляют туры. Для любителей же автономных путешествий единственным вариантом добраться до "геша" был автомобиль.

Теперь посетить горнолыжный курорт стало проще. Автовокзал Барнаула запустил новый маршрут Барнаул – Таштагол с остановкой в поселке Шерегеш. Пассажиры маршрута поедут до места назначения на комфортном туристическом автобусе. Более того, специально для любителей зимнего спорта перевозчик предоставляет возможность провезти с собой один комплект лыжного инвентаря бесплатно. Предложение не подразумевает поездку со сноубордом в обнимку: автобусы оборудованы вместительными багажными отсеками.

Отправление трансфера осуществляется по понедельникам, средам и пятницам от барнаульского автовокзала в 21:30. Прибытие в Шерегеш – в 06:30, в Таштагол – 07:00.Из Таштагола автобус отправляется по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18:30 с автовокзала. Отправление из Шерегеша – в 19:10 (ул. Гагарина, 12а, магазин "Мария-Ра") и в 19:20 (гора Зеленая, ул. Снежная, 8/2, Legend). Прибытие в Барнаул – в 04:00.

Стоимость проезда от Барнаула до Шерегеша – 990 рублей.

Подробности можно узнать на сайте барнаульского автовокзала и по телефону 8 (385) 261-79-79. Билеты продаются в кассах и на сайте автовокзала, а также на сайте busfor.ru.