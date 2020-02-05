Три молочных предприятия-фантома в Алтайском крае выявила система "Меркурий"

Система "Меркурий" помогла выявить в Алтайском крае три предприятия-фантома, якобы производящих молочную продукцию. Об этом на пресс-конференции во вторник, 5 февраля, рассказал и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

"Благодаря этой программе в последние два месяца мы увидели три предприятия-фантома, якобы зарегистрированных на территории региона и выпускающих молочную продукцию. Но на самом деле выпуска там нет, продукцию делают в другом месте, выдавая ее за алтайскую", – сказал он

Одно из них – ООО "Предгорье Алтая". В системе было зарегистрировано, что там произвели более 23 тонн сыра. Однако данных о завозе продукции не было. Да и самого предприятия на месте не оказалось – оно было зарегистрировано в частном доме. А еще система выявила, что товар был доставлен перекупщику в Томскую область всего за 10 минут. Это, собственно, и показатель возможного нарушения, когда документы о поставке гасятся в короткие сроки, говорит Андрей Миронов.

Названия двух остальных предприятий он не озвучил, поскольку работа по ним еще не окончена. На одном было произведено 62 тонны сыра, на втором – около 40 тонн. Одно якобы находится на месте банкротящегося завода, второй и вовсе на развалинах бывшего предприятия.

Андрей Миронов уточнил, что в системе прекрасно видны такие схемы – это целая цепочка документов от поставки сырого молока до выставления на полку в магазине готового товара. Раньше на рынке было много продукции, произведенной якобы в Алтайском крае. Но с внедрением "Меркурия" таких случаев стало на 80% меньше.

Еще один недавний пример – молокоперерабатывающий завод (ООО "Сибирское подворье"), где из просроченного сырья произвели 717 кг плавленого сыра, а также хранили 720 кг просроченного творога. Это тоже увидели через "Меркурий".

Справка

"Меркурий" – это государственная система, в которую заносят все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, подконтрольные Россельхознадзору. Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края полноценно перешли на систему к ноябрю 2019 года. Всего в прошлом году через "Меркурий" в регионе выдано 53 млн ветеринарных документов, 17,5 млн из них – на молочную продукцию.

После выявления такие предприятия блокируют в системе "Меркурий", они не имеют права оформлять сопроводительные ветеринарные документы, без которых их не должны принимать торговые сети. Кроме того, у них отзывают декларацию.

Также Андрей Миронов рассказал о проверке качества молочной и мясной продукции. В прошлом году Россельхознадзор обнаружил 39 таких случаев. 20% завезенных в Алтайский край товаров и 5% произведенных здесь – фальсификат. Где-то эксперты находят антибиотики, где-то – замену мяса на более дешевое, в "молочке" – растительный жир.

А еще ведомство усиленно проверяет мясо на наличие африканской чумы свиней. В Алтайском крае таких случаев нет, но по России проблема актуальна – только в 2020 году зарегистрировано 14 вспышек, все в Приморье и европейской части страны.

"При вспышке чумы свиней уничтожают в радиусе 5 километров от выявленного очага. Поэтому экономические последствия очень неприятны", – подчеркнул Андрей Миронов важность проверки.

А птицу проверяют на птичий грипп. Вспышки зарегистрированы в Румынии, Польше, Венгрии, Чехии. В РФ пока все спокойно.

Справка

В 2019 году на границе региона изъяли более 1,6 тысячи тонн небезопасной продукции, более 111 килограммов из них уничтожили (в том числе 53 килограмма санкционного сыра). В самом регионе изъяли более 10 тонн продукции, 2,8 тонны из них уничтожено.