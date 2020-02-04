15-летняя алтайская школьница забеременела от 18-летнего парня. Ему грозит колония

18-летний житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела, после того как от него забеременела школьница, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом младше 16 лет. Ему грозит до четырех лет колонии.
О преступлении стало известно после того, как школьница рассказала о беременности.
По версии следствия, подозреваемый, зная о возрасте девочки, в октябре 2019 года вступил с ней в добровольную сексуальную связь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, они дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правоохранителям предстоит установить, все ли возможные меры предпринимали сотрудники для профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Комментарии
4 года.....жесть.....
может, ему не было 18 лет на момент соития!
Пусть женится
16:49, 146% что было. Иначе бы в СК и пальцем бы не пошевелили.
На 500 байтов информации 500 килобайтов рекламных картинок. Гадость, читать невозможно.
4.02.2020 16:56
- гость -
Поддерживаю. неудобно стало
16:56, ну должны же они как-то деньги зарабатывать. Лучше уж пусть на рекламе, чем тупые заказные статейки в стиле "Мой бизнес" "80x80" "75... Если вам не нравится, то отключите картинки в браузере.