15-летняя алтайская школьница забеременела от 18-летнего парня. Ему грозит колония

18-летний житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела, после того как от него забеременела школьница, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом младше 16 лет. Ему грозит до четырех лет колонии.

О преступлении стало известно после того, как школьница рассказала о беременности.

По версии следствия, подозреваемый, зная о возрасте девочки, в октябре 2019 года вступил с ней в добровольную сексуальную связь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, они дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правоохранителям предстоит установить, все ли возможные меры предпринимали сотрудники для профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.