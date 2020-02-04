Путешественник прошел на байдарке почти полтысячи километров по Бие и Телецкому озеру

Евгений Марсаков из Волгограда презентовал любительский фильм о своем путешествии по Телецкому озеру и реке Бие. Водный поход состоялся осенью 2019 года, а в начале нынешнего года он смонтировал видео.

За 17 дней волгоградский путешественник в одиночку на байдарке прошел более 450 километров по Телецкому озеру и Бие.

Марсаков сам снимает свое путешествие на видео, сам монтирует и начитывает текст к фильму. В водных походах он участвует с 1979 года. Ранее он побывал в различных уголках России от Карелии до Забайкалья.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас барнаульский путешественник Денис Храпуцкий вместе с другом едут на велосипедах в Индонезию. Друзья выехали из города в сентябре. За полгода путешественники намерены проехать 12 тысяч километров.