45 жителей Алтайского края взяли под наблюдение из-за коронавируса

45 человек находятся в изоляции под пристальным наблюдением врачей в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщают "Вести Алтай".
В их числе 27 артистов ансамбля "Огоньки", которые 18 января отправились в Китай на фестиваль "Цюзянский праздник весны" в городе Сиань.
Из-за эпидемии коронавируса им пришлось вернуться раньше, чем планировали изначально. По прибытию их встретили медики и сопроводили в барнаульскую больницу.
Еще 18 человек попали в поле зрения врачей из-за того, что либо находились в одном самолете с больными коронавирусом, либо приходятся людям из группы риска ближайшими родственниками. Симптомов заражения у них нет.
Случаев инфицирования коронавирусом в регионе не зафиксировано, подчеркнули в Минздраве Алтайского края.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Бийске госпитализировали пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Главный инфекционист города Лариса Фоминская эти слухи опровергла.
Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число погибших от этой инфекции в Китае, по данным на 4 февраля, возросло до 425 человек. Общее число зараженных превысило 20 тысяч человек.
Комментарии
На одном из новостных ресурсов чётко написали, что это за изоляция.
"ПРИБЫВШИЙ ИЗ КИТАЯ АЛТАЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СОГЛАСИЛСЯ НА ДОМАШНИЙ КАРАНТИН"
Нужно ли говорить, что будет если один из приехавших окажется инфицирован и при этом будет находится в "домашней изоляции"?
Проблема не в инфицированных. А в возможных распространителях:
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Почему их раньше не отозвали из Китая? Что за безответственность такая?
Я вам больше скажу, чтоб вы окончательно офигели, следить за этими потенциальными распространителями особо опасной инфекции будут участковые терапевты. Будут каждый день к ним на дом ходить, а потом на приём в поликлинику возвращаться)))) а продукты им, наверное, в окно будут кидать или у двери оставлять две недели)))вирус не пройдёт)))
Это вам не в Китае города-миллионники закрывать, тут полсотни человек на две недели изолировать некуда))
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Закупают арбидол, боярышник, кору дуба, зелёнку и мешки для трупов?
45 человек находятся в изоляции под пристальным наблюдением врачей в Алтайском крае.
Амител,уточните,пожалуйста,фразу,чтобы не сеять панику.
4.02.2020 17:58
Morena
Почему их раньше не отозвали из Китая? Что за безответственность такая?
В их числе 27 артистов ансамбля "Огоньки", которые 18 января отправились в Китай на фестиваль "Цюзянский праздник весны" в городе Сиань.
Они в самый пик эпидемии ТОЛЬКО отправились туда!!!!!
мы фсе умрём ааааааааа
Где эти Огоньки живут в Барнауле?
Зачем этих идиотов в страну то пустили??? Пусть бы лучше там карантин проходили. Дегенераты, хоть кол на башке теши.
Поражаюсь вашей наивности граждане! Вот в Австралии, которая на минуточку в 12 часах лета от Китая, аж 5 заболевших! А в России, которая граничит с Китаем-было выявлено 2 случая! Думается, что полно здесь болеющих коронавирусом, не обследованных, лечащихся и выздоравливающих после "коры дуба" , так что 40 больше, 40 меньше! Да и еще, в Нском аэропорту не проверяли прилетающих, от слова СОВСЕМ!