45 жителей Алтайского края взяли под наблюдение из-за коронавируса

45 человек находятся в изоляции под пристальным наблюдением врачей в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщают "Вести Алтай".

В их числе 27 артистов ансамбля "Огоньки", которые 18 января отправились в Китай на фестиваль "Цюзянский праздник весны" в городе Сиань.

Из-за эпидемии коронавируса им пришлось вернуться раньше, чем планировали изначально. По прибытию их встретили медики и сопроводили в барнаульскую больницу.

Еще 18 человек попали в поле зрения врачей из-за того, что либо находились в одном самолете с больными коронавирусом, либо приходятся людям из группы риска ближайшими родственниками. Симптомов заражения у них нет.

Случаев инфицирования коронавирусом в регионе не зафиксировано, подчеркнули в Минздраве Алтайского края.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Бийске госпитализировали пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Главный инфекционист города Лариса Фоминская эти слухи опровергла.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число погибших от этой инфекции в Китае, по данным на 4 февраля, возросло до 425 человек. Общее число зараженных превысило 20 тысяч человек.