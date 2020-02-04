Ученые предупредили об опасности колбас и мяса в рационе

Группа американских ученых пришла к выводам, что регулярное потребление красного, переработанного мяса или птицы повышает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По информации портала EurekAlert, такие результаты ученые получили, проведя наблюдение за 30 тысячами пациентов, которые вели дневники питания. За их здоровьем следили на протяжении 30 лет.

Ученые выяснили, что люди, ежедневно потребляющие две порции красного мяса или колбас, страдали от болезней сердца на 3-7% чаще. При этом риск преждевременной смерти у них увеличивался на 4%. Кроме того, возрастала угроза возникновения злокачественной опухоли.

В связи с этим исследователи рекомендовали людям максимально снизить долю этих продуктов в рационе, заменив их на бобовые, орехи и рыбу.