Вторник, 4 Февраль, 19:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,43
€ 70,13
Обь
4см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Зимнюю Олимпиаду городов Алтая перенесли из-за резкого потепления

, ИА "Амител"
Она пройдет в Рубцовске на 14 — 16 февраля
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Зимняя олимпиада городов Алтайского края, которая должна была пройти в Рубцовске в ближайшие выходные, переносится на 14−16 февраля. Причина — резкое потепление, которое ожидают на Алтае в ближайшие дни. В южных районах края температура днем может повысится до +9 градусов.

Напомним, проведение зимней олимпиады городов Алтайского края планировалось на 7−9 февраля. Соревнования традиционно проводятся по шести видам состязаний: лыжные гонки, хоккей, полиатлон, зимний футбол, шахматы, соревнования семей.

В олимпиаде участвуют десять городов Алтайского края: Бийск, Рубцовск, Алейск, Белокуриха, Заринск, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
18:45
Барнаулец продает тысячерублевую купюру за полмиллиона 1
18:10
Беременная от 10-летнего мальчика школьница стала блогером 0
17:48
Путешественник прошел на байдарке почти полтысячи километров по Бие и Телецкому озеру 0
17:40
Ученые предупредили об опасности колбас и мяса в рационе 4
17:24
45 жителей Алтайского края взяли под наблюдение из-за коронавируса 9
17:12
Алтайская Масленица вошла в десятку лучших в России 1
17:01
РПЦ предложила отказаться от освящения оружия массового поражения 4
16:42
15-летняя школьница забеременела от 18-летнего парня на Алтае 11
16:30
Пожилая женщина в занесенном на Алтае селе не умирала 3
16:16
Россия приготовилась к масштабной вспышке коронавируса 7
16:06
Снегопады обрушили цены на коттеджи и дома в Барнауле 14
15:54
Фрукты и овощи из Китая перестали завозить в Алтайский край на фоне коронавируса 3
15:42
Алтайские первоклассницы 40 минут идут в школу вдоль трассы 5
15:30
Стали известны новые правила провоза денег через границу 3
15:16
Движение транспорта по всем трассам Алтайского края восстановлено 1
15:03
Половина россиян считает, что с новым правительством ничего не изменится 24
14:51
Адвокат Алексея Белобородова: свидетели изменили показания в пользу подзащитного 14
14:39
За посетителями барнаульского парка "Изумрудный" будут наблюдать 11
14:26
Администрация Барнаула учредила новое СМИ 10
14:14
Юность и отчаяние. Первенство Сибири по боксу стартовало в Барнауле 1
14:02
Больше чем кешбэк: преимущества объединенной банковской программы лояльности 0
13:49
Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение 12
13:31
Сибирячка и трое детей погибли во время пожара 3
13:18
Виза в Великобританию. Что изменилось для российских туристов? 0
13:09
Спасатели ищут охотника, пропавшего при сходе лавины на Алтае 1
13:00
Слышу, вижу, записываю: пять интересных фактов о домофонах 3
12:39
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком 4
12:28
Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2020 году? 0
12:25
PrimaPasta. На месте Granmulino в Барнауле открылась таверна под новым брендом 7
12:09
В Барнауле увеличат число аптек, где выдают льготные лекарства 2
12:00
Выигрышное постоянство: что может случиться, если всегда заправляться на одной АЗС 10
11:49
Две семьи из аварийного дома в Барнауле согласились переехать 6
11:26
Энтузиаст предложил построить новую трамвайную линию в центре Барнаула 45
11:18
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек 7
11:07
"Черт волгоградский". Чемпион по гребле о том, как старается оставаться человеком 0
10:58
Барнаульцы жалуются на горы мусора во дворах 12
10:33
Ледяной дождь и сходы снега. Власти Барнаула борются с непогодой 8
10:00
Жизненный путь микроба: как обезопасить себя и своих близких от вирусных инфекций 0
09:55
Директор "Карандин-Арены" пойдет под суд за травмы ребенка на трибуне 20
09:37
Дело против директора алтайского МФЦ по факту подлога закрыли 7
09:25
Несколько светофоров отключают в Барнауле 0
09:05
Дороги пробили ко всем населенным пунктам Алтайского края 2
08:44
Названо число россиян, которые готовы бросить работу 10
08:32
Томенко поручил службам подготовиться к потеплению до +9°C 7
08:17
Прощание с известным алтайским ученым состоится в Барнауле 1
08:05
Роды после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадежной 2
07:51
Зимнюю Олимпиаду городов Алтая перенесли из-за резкого потепления 0
07:51
У меня обнаружили рак. Что мне делать? 1
07:36
Жители алтайского села просят прислать к ним технику. Дома завалены снегом по крыши 6
07:24
"Черный лебедь" приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса 24
07:15
Жителя Уфы отправили под домашний арест за то, что он до смерти избил педофила 38
07:00
В чем секрет? Квартиры в ЖК "Скандинавия" раскупаются со скоростью света 0
06:47
"Так доставайся же ты всем!" Барнаулец разослал интимные видео жены 16
06:32
Настоящая Россия 90-х. Фотографии Георгия Пинхасова 11
06:18
Топ-10 самых распространенных видов рака 0
06:00
Температура плюсовая. О погоде в Алтайском крае 4 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.