Зимнюю Олимпиаду городов Алтая перенесли из-за резкого потепления

Зимняя олимпиада городов Алтайского края, которая должна была пройти в Рубцовске в ближайшие выходные, переносится на 14−16 февраля. Причина — резкое потепление, которое ожидают на Алтае в ближайшие дни. В южных районах края температура днем может повысится до +9 градусов.

Напомним, проведение зимней олимпиады городов Алтайского края планировалось на 7−9 февраля. Соревнования традиционно проводятся по шести видам состязаний: лыжные гонки, хоккей, полиатлон, зимний футбол, шахматы, соревнования семей.

В олимпиаде участвуют десять городов Алтайского края: Бийск, Рубцовск, Алейск, Белокуриха, Заринск, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое.