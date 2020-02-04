Беременная от 10-летнего мальчика школьница стала блогером

13-летняя школьница из Железногорска, прославившаяся на всю страну беременностью якобы от 10-летнего мальчика, воспользовалась ситуацией, чтобы набрать как можно больше подписчиков в соцсетях, сообщает РЕН ТВ.

Девочка стала активно вести страницы в TikTok и Instagram, подогревая интерес рассказами о протекании своей беременности. Сейчас на один из ее аккаунтов подписано свыше 60 тысяч человек.

Вероятно, школьница решила получать от этого занятия доход, так как предлагает "писать в личку" по вопросам сотрудничества.

Напомним, по факту беременности девочки СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело. Правоохранители проверяют версию ученицы о том, что отцу ее будущего ребенка всего 10 лет.