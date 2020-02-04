Литейный комплекс открыли на месте бывшего завода в Рубцовске

Новый производственный комплекс торжественно открыли в Рубцовске, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Литейный цех на 155 рабочих мест начал работать на месте здания, где раньше функционировал завод автотракторного электрооборудования.

"Открытие любого нового производства очень значимо для Алтайского края с точки зрения решения важной задачи — наращивания промышленного потенциала региона, — подчеркнул на церемонии открытия зампредседателя правительства региона Александр Климин. — Во-первых, это новые высокопроизводительные рабочие места, во-вторых, это значимые для города и края дополнительные налоговые поступления".

На производственной площадке на 2,7 тысячи кв. метров запустили новое оборудование для плавления металла, его формовки и обработки.

Там будут изготавливать металлические отливки сложной конфигурации массой от 100 граммов до 400 килограммов. Автоматизация производства обеспечит выпуск до 3,6 тысячи тонн отливок в год.