Новый аппарат алтайского онкодиспансера за месяц уменьшает опухоли на 20%

Врачи радиологическому отделения №1 Алтайского краевого онкологического диспансера рассказали об успешном применении нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Современную гипертермическую установку приобрели по нацпроекту "Здравоохранение" осенью прошлого года. Она способна воздействовать непосредственно на опухоль направленным лучом радиации, уменьшая повреждения соседних здоровых тканей.

Очевидное ее преимущество в том, что при воздействии удается разогреть опухоль до 41-43 градусов, что многократно повышает ее чувствительность к ионизирующему излучению.

"Это принципиально новый метод для нашего региона, — констатировала врач-радиотерапевт Ольга Лучинина. — По своим пациенткам я вижу уменьшение размера опухолей на 20%".

Отметим, что в 2020 году радиологическому отделению №1 исполнится 70 лет. Оно специализируется на лучевом лечении гинекологических онкопатологий: рака яичников, шейки и тела матки.