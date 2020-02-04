Жириновский предложил платить зарплату домохозяйкам

Глава либерал-демократов Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, сообщает газета "Известия".

Политик уверен, что женщина, которая следит за домом и воспитывает детей в семье должна рассчитывать как минимум на минимальную зарплату. Сейчас МРОТ немного превышает 12 тысяч рублей.

"Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела, — объяснил депутат Госдумы. — Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд".

По его словам, это не только поможет семьям, где трудится только один из родителей, но и повысит рождаемость.

"Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей, — аргументирует Жириновский. — Сразу встает вопрос, кому с ними сидеть. Ведь нужно отказаться по крайней мере от одной зарплаты на семью".

Лидер ЛДПР считает, что если домохозяйка с одним ребенком будет получать МРОТ, то при рождении последующих нужно будет увеличивать размер пособия, умножая на определенный коэффициент.