Госдума рассмотрит запрет на взимание чужих долгов с соседей

Депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Шрейдер внес на рассмотрение законопроект о запрете управляющим компаниям перераспределять чужие долги на других собственников квартир при сборе платы на общедомовые нужды.

В пояснительной записке он уточнил, что подобный принцип – это нарушение социальной справедливости, в связи с чем необходимо защитить добросовестных граждан от подобных посягательств на их финансы.

Автор инициативы предлагает дополнить Жилищный кодекс РФ предложением: "Перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений в многоквартирном жилом доме организациями, предоставляющими коммунальные услуги и управляющими организациями, не допускается".

Напомним, ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей. Группа депутатов уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс.