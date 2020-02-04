Сюжет про "войну" Росреестра с барнаульцами показали по НТВ

Проблема жителей барнаульского поселка Мирный, о которой ранее сообщал amic.ru, так и не нашла разрешения — сюжет о судебной тяжбе жильцов с Росреестром показал федеральный телеканал НТВ.

Около 90% местных жителей (в поселке почти 650 домов) после проверки ведомства были объявлены захватчиками земли – их участки зашли за красную линию, то есть не подлежат частной застройке.

Мирный застраивался с 1958 года. С годами хозяева обзаводились пристройками, и претензии о нарушении границ участков им не предъявляли. Около пяти лет назад в поселок начали тянуть газ, чтобы со временем отрезать территорию от центрального отопления.

А потом в поселок пришли с проверкой из Росреестра, говорят жители Мирного. Эксперты выяснили, что почти каждый "вылез" постройками за границы участка: кто на 20 см, а кто на метр. Собственников оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого.

Теперь они ждут предписание об устранении нарушений: убрать все, что выходит за границы участков или узаконить их. Дальше – суды. Если собственник проиграет, сумма штрафов исчисляется десятками тысяч рублей.

Проблема в том, что у многих за эту линию заходит не просто огороженная территория, а гаражи и даже иногда дома. То есть фактически жильцов вынуждают сносить собственную недвижимость.

Так, Наталья Отмашкина купила участок с жильем в начале 2000-х. Ничего не застраивала, а теперь вдруг оказалась нарушительницей.

"Нам не был предоставлен план земельного участка с привязкой к строениям, нам был показан в Росреестре схематический чертеж, на котором схематично изображена часть гаража, которая подлежит сносу", — рассказала она.

Другой местный житель Сергей Горбунов рассказал, что уже успел из-за красных линий лишиться жилья. По его словам, спецтехника приступила к сносу жилья около 5 утра – люди едва успели покинуть дом.

"Мой дед с моей бабушкой покупали его в этих границах и пользовались им на законных основаниях, — пожаловался Горбунов. — Согласно закону, приватизация должна была пройти в этих границах, однако администрация нанесла таким образом линии и просто урезала нашу собственность".

В городской администрации утверждают, что понимают чувства граждан, но помочь ничем не могут – закон есть закон.

"Расчет красных линий в каждом случае осуществляется в соответствии с нормативами, действующими на момент установления, — объяснил Тасюк позднее появление красных линий. — Мы должны понимать, что установление красных линий идет по мере развития города, соответственно, это не одномоментное установление, а растянутое по времени действие".

Защищать свои права барнаульцы пытаются в судах. Одной из местных жительниц удалось выиграть процесс.

"Апеллировали, что постройка старая, все было по плану, — рассказала Юлия Бобровских. — Провели экспертизу судебную, которая подтвердила, что дом стоит с 1964 года, никаких перестроений тут не было, все входит в план".

Но женщина не радуется – городские власти тут же подали апелляцию, а значит впереди новый суд и неопределенность.

Напомним, что красные линии определяют границы общественных территорий (парков, площадей), дорог, сетей. Они показывают существующие объекты или сохраняют территорию для будущих.

Ширина улиц закреплена в нормативе градостроительного проектирования решением № 282 Барнаульской городской думы от 22 марта 2019 года. Документ опирается на градостроительный кодекс РФ.