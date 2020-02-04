Москвичка рассказала о муже, который избил пасынка

Жена Мурата Шханукова, который избил пасынка, рассказала о том, что муж всегда показывал себя с хорошей стороны.

По словам Риты Шхануковой, они вместе прожили три года, и за это время супруг ни разу не проявил агрессии. Женщина утверждает, что он никогда не бил ее, а детей мог разве что хлопнуть по попе или поругать.

"Мы воспитывали детей, они ни в чем не нуждались, минусов я не замечала у него", – заявила супруга.

Она уточнила, что была на похоронах, когда случился попавший на камеру инцидент, где Шхануков бьет ребенка по лицу и заставляет приседать. Записала случившееся ее сестра.

После того как видео попало в интернет, возник широкий резонанс в обществе. Отчим публично извинился перед всеми россиянами, и заявил, что очень раскаивается в содеянном.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело.